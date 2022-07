Leandro Hassum fala sobre tratamento de doença: ''Não tem cura''

Na rede social, humorista Leandro Hassum abriu o jogo sobre tratamento contínuo de sua doença

Redação Publicado em 29/07/2022, às 13h12

O ator Leandro Hassum (48) compartilhou uma selfie nesta sexta-feira, 29, após ter se exercitado e falou sobre a dificuldade em manter uma rotina. O humorista até acabou comentando sobre sua doença, a obesidade.

Sorridente no registro, o artista registrou o momento e abriu o jogo com os fãs. "A cara cansada? SIM!

Mas sigo no foco de manter a saúde. Tantas coisas para sonhar e realizar… quero ir longe e alto… muito alto. Me orgulho de cada degrau", disse ele.

"A foto (meio que me exibindo rsrsrsrs) não é apenas para mostra resultado e vaidade. Não! É para quem sabe te ajudar dizendo não deixe o desânimo o cansaço impedir você de ter saúde. Vontade de não ir à academia, tenho diariamente", falou ao surgir sem camisa.

Leandro Hassum continuou explicando sua situação. "Mas sei que é parte fundamental no tratamento da minha doença… obesidade. Não tem cura mas tem tratamento. Procure bons profissionais da área da saúde e bora viver muito e realizar muito. Tenho um orgulho de falar sou obeso sim mas estou tratando minha obesidade", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Hassum (@leandrohassum)

Leandro Hassum faz cirurgia do estômago

Em novembro de 2014, Leandro Hassum passou pela cirurgia do estômago para perder peso. Na época, ele revelou ter obesidade mórbida ao ter chegado nos 150 kg e precisar da intervenção médica para se tratar para não correr mais risco de morte.

Recentemente, o ator lamentou a postura de algumas pessoas ao criticá-lo pela escolha de fazer o procedimento. "Nunca foi vaidade e sim saúde. Fui e sou criticado. Antes o bullying eram meus quilos a mais. Hoje são meus quilos a menos. Assumo que por um tempo me incomodou. Inclusive e principalmente a atitude de "amigos" que ao longo da minha caminhada rumo aos 85 kg tentaram me detonar, debochar, ridicularizar... enfim criando Memes e muitas vezes até grupos de WhatsApp onde eu era a piada", disse.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!