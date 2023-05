Leandro Hassum fala da nova temporada de “Família Paraíso” e revela homenagem à Rita Lee nos bastidores

O ator e humorista Leandro Hassum comentou sobre a segunda temporada de sua série “Família Paraíso”

Nesta semana, a nova temporada da série de comédia “Família Paraíso”, estrelada por Leandro Hassum (49), estreou no Multishow. Na trama, Hassum interpreta Leleco, um homem que após perder seu carro, decide trabalhar na casa de repouso para idosos “Casa Paraíso”.

Sobre a evolução do personagem principal da primeira para a segunda temporada, Leandro comentou em entrevista à CARAS Digital: “A gente pode agora esperar um Leleco mais efetivado, né? Realmente como um funcionário da família paraíso e agora já com mais intimidade com esses moradores, com essas pessoas. Ele vai seguir sendo o mesmo louco de sempre, cada vez criando mais e mais loucuras, mais doideiras para poder agitar a Casa Família Paraíso”.

Além de Hassum, que recebeu o convite para participar da produção em 2019, a atriz Cacau Protásio (47) também participa da produção. Sobre os bastidores da série com Cacau, Leandro comenta: “A Cacau é um presente. Trabalhar com ela é uma delícia, uma grande amiga e joga muito bem, uma craque! Quando você joga com craque é fácil, você toca a bola e você sabe onde a pessoa vai estar para receber, falo isso usando uma linguagem de futebol, coisa que eu não entendo (risos), mas é basicamente assim a nossa relação. Os bastidores são sempre muito divertidos, ela é muito divertida, sempre chega gritando, brincando, zoando e debochando, escrevendo coisas na porta do meu camarim. Nos divertimos muito!”.

Porém, o elenco de Família Paraíso também é formado por diversos outros atores como Cosme dos Santos (67), Guida Vianna (68), Teca Pereira (70) e Silvio Matos (80). Estes nomes de peso interpretam os idosos que habitam a “Casa Paraíso”, e, Hassum conta que por trás das câmeras sempre existe muito aprendizado.

“Em todos os dias que a gente gravava, eu sempre recebia conselhos, sempre escutava, sempre era muito apoiado por todos. Às vezes quando tinha dúvida de alguma piada que eu queria fazer, eu ia até eles. Inclusive a Guida Viana já foi minha professora e ela é uma atriz que tá sempre muito atenta, muito ligada em tudo. Se eu fizesse algum improviso ela me direcionava falando: ‘Hassum, é para você fazer isso na hora que você é bom, tá dando certo, faz dessa forma’. Eu escuto a todos eles até porque eles têm uma bagagem imensa, eu ainda tenho muito chão, muita sola de sapatos para ser comida para poder chegar onde eles chegaram e viver o que eles viveram”, comentou.

Para Hassum, essa troca com outros atores é o mais tocante do projeto: “Família Paraíso tem um significado enorme por eu poder trabalhar com meus ídolos, ter a oportunidade de ter participações maravilhosas e de aprender a cada dia. Eu acho que para quem está em casa assistindo é essa coisa de trazer a terceira idade de um jeito leve, essa é a melhor idade! É muito legal fazer com que as pessoas se reconheçam na tela, se reconheçam nas palavras dos atores e atrizes que estão ali mostrando formas de serem tratados, os lugares que gostariam de estar, as brincadeiras que gostariam de fazer”.

Para o ator e humorista, a presença de pessoas idosas na televisão e no humor brasileiro, como acontece em “Família Paraíso” é necessária. “Acho fundamental porque são as pessoas da onde nós adquirimos conhecimento, eles nos dão suporte em tudo! Essas pessoas precisam cada vez mais estar no mercado de trabalho e eu acho muito bonito da parte do Multishow colocá-las ao máximo nesse lugar de protagonistas. Tanto é que, a cada episódio, a gente busca que cada um deles seja o protagonista ou agente da história”, refletiu.

Ainda sobre a série que chega a sua segunda temporada e também estará disponível na plataforma de streaming Globoplay, Hassum ainda pontua sobre as diversões e os desafios enfrentados em uma produção humorística como essa.

“O mais legal é essa reunião de talentos e os convidados maravilhosos que a gente conseguiu trazer para participar do programa. O grande desafio é tratar essa terceira idade sem colocar limites. No mundo de hoje a gente costuma achar que eles precisam de limites, que eles querem cuidadores e não é isso. Eles querem ser respeitados, querem brincar, se divertir e ser tratados da mesma forma que os mais novos. Eles querem ser desafiados e eu acho que isso é o mais bacana, a gente busca fazer isso de um jeito muito leve. Eles são agentes ativos da história, sempre contamos com a parceria deles para nos dizer o que é bom e o que não é bom de falar e funciona muito”.

Em dezembro de 2022, a atriz Márcia Manfredini (1960 - 2022) faleceu. Márcia fez parte do elenco da primeira temporada de Família Paraíso, e, Hassum afirma que ela será homenageada na segunda temporada da série: “A Márcia fez a Doroteia na primeira temporada brilhantemente. Ela vai estar presente em porta-retratos no cenário da casa Família Paraíso, como forma de homenagem”.

Os retratos de Márcia Manfredini não serão a única homenagem presente em “Família Paraíso”. A canção “Orra Meu” composta e cantada por Rita Lee (1947-2023) é a música de abertura da série. Com o falecimento da cantora neste último dia 9, a abertura da série ganha significado de homenagem.

“A música da Rita Lee ganha um significado muito grande, é unânime porque ela tem muito a ver com o clima que a gente quis colocar dentro da série, que é essa coisa mais irreverente, esse traço que a Rita Lee sempre teve de ser revolucionária, de ser uma pessoa de muitos atributos e mostrar isso, sabe? Mostrar que esses moradores são vivos, cada vez mais loucos varridos (risos). No dia que a Rita nos deixou, eu coloquei um cartaz do elenco todo e falei que nunca foi tão emblemático para a gente como tava sendo naquele dia. A homenagem que eu poderia colocar para ela seria realmente mostrar que a gente começaria um programa falando de vida, e fazer isso com a música da Rita Lee que é eterna”, comentou Hassum.

O protagonista de “Casa Paraíso” ainda revelou que outras temporadas da série já estão nos planos: “A gente tem ideia de fazer dezenas de temporadas. Esse programa não tem fim, a gente quer cada vez mais trazer mais gente para a atração, cada vez mais pessoas pra frente da tela, mais participações bacanas e cada vez crescer mais e mais”.

A segunda temporada da série do canal “Multishow” é apenas a primeira de muitas novidades que vem por aí, assegura Leandro: “Vem muita coisa divertida e emocionante! Novembro estarei nos palcos perto do público, com meu show 'É noixxx família' e ainda lançaremos um filme e uma série. Ainda este ano produziremos coisas lindas pro ano que vem! Estou animado em entregar conteúdos para nossa família brasileira”.