Famosos lamentam a morte da cantora Rita Lee: 'Muito triste'

Rita Lee morre aos 75 anos e fãs famosos se despedem da cantora com recados emocionantes nas redes sociais

A morte da cantora Rita Lee (1947-2023) causou comoção no mundo dos famosos nesta terça-feira, 9. A notícia do falecimento dela foi divulgada pela família em um post no Instagram informando que ela partiu em sua casa. Assim, vários fãs famosos começaram a prestar homenagens para ela publicamente.

Confira algumas das homenagens para a cantora:

Sandra Annenberg: "LUTO! Rita Lee, você jamais vai morrer!".

Walcyr Carrasco: "Muito triste! Quem nos deixou hoje foi a cantora Rita Lee, ícone do rock nacional. Desejamos forças aos seus familiares e fãs".

Astrid Fontenelle: "Descanse em PAZ minha AMADA! Como AMO, AMAREI pra sempre Rita!! Meu disco da adolescência, minha musa fashion, melhor participante do saia…, tanta coisa boa, importante. Combinamos um dia de fazer tatuagem juntas…. Não deu tempo!".

Evandro Mesquita: "Uma vez Rita… Sempre Rita. Obrigado por tanto. Beijos e máximo respeito ao amigo Roberto, filhos, fãs e amigos".

Sarah Oliveira: "Meu amor purinho. Agradeço imensamente por tudo. Não sei o que escrever. depois volto aqui. Estou devastada".

Silvia Poppovic: "Perdemos a querida Rita Lee, a rainha do rock brasileiro! Muito triste!!!!".

Preta Gil: "Minha tudo Rita Lee, as palavras me faltam agora!!! Eu tive o privilégio de conviver com minha ídola, com minha musa, desde a minha infância até a vida adulta, cantamos juntas, rimos juntas, um grande presente!!!! Me veio uma paz com a notícia de sua partida, você viveu intensamente uma vida linda que transformou a história desse país!!! Descanse em paz não combina com você, aonde quer que você vá, você será pra sempre luz e revolução!!! Te amo pra sempre!!!".

Boninho: "Querida Rita Lee, quanto tempo. Quantos shows eu fui ver, acho que desde os 5 anos de idade, quantos videoclipes fizemos juntos. Que saudade você vai deixar. Brilhe muito, pra sempre… É muito triste perder você. Fica em paz. Querido Roberto, bro de muitos anos, meu abraço muito apertado. Rita! Voa".

Heloisa Perissé: "Fez um monte de gente feliz!!! Rainha das minhas festas!!! Precursora de novos caminhos pra nós mulheres, quebrando paradigmas! Vai com Deus Rita e obrigada por tudo".

Jarbas Homem de Mello: "Santa Rita de Sampa, muito obrigado por tanto! Não tenho palavras pra dizer o quanto vc é importante pra mim, sua arte e seu pensamento ajudaram a me tornar o artista que eu sou hoje! Descanse em paz e receba todo o amor que esse país tem por vc! Meus sentimentos a toda família!".

Lilia Cabral: "Se eu estivesse em SP eu iria me despedir. Porque é uma despedida, de todas as referências, de todas as histórias vividas, de todos os sonhos sonhados, de todos os amores amados, de tudo nessa vida, porque será muito difícil viver sem ela. Minha grande inspiração, meu grande porto seguro, sua biografia é fundamental, minha musa. Vou chorar muito hoje, de todas as lembranças dos anos regados por suas composições. Vou chorar e mesmo a distância, vou me despedir de quem eu sempre achei, que esse dia não chegaria, mas chegou! Como eu amo Rita Lee".

A morte de Rita Lee

Rita Lee, ícone da música no Brasil, morreu nesta terça-feira (9). Em um comunicado publicado nas redes sociais, a família anunciou a morte da cantora e comoveu os fãs. "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", diz a mensagem.