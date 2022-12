Morre Márcia Manfredini, atriz de A Grande Família e Família Paraíso

Famosos lamentam a morte da atriz Márcia Manfredini: 'Vai fazer muita falta!'

A atriz Márcia Manfredini faleceu nesta segunda-feira, 5. A causa da morte não foi divulgada publicada. Nas redes sociais, vários amigos famosos lamentaram a partida da artista.

Em sua carreira, Márcia fez vários trabalhos na TV e no teatro, como Sandy & Junior, Carrossel, Êta Mundo Bom e Deus Salve o Rei. Uma de suas personagens mais lembradas é a Dona Abigail do seriado A Grande Família. Recentemente, ela atuou no seriado Família Paraíso, que é exibido nas tardes de domingo na Globo.

Confira as homenagens dos amigos famosos para Márcia Manfredini:

Blota Filho disse: "Minha melhor amiga! Um ser de liz e amor! Sempre rindo de tudo! Ontem nos falamos por 2 horas! Você vai fazer muita falta na minha vida! Biiii segue com luz e muita porque foi luz que você espalhou por aqui!!! Não acredito até agora! Mas Deus sabe o que faz! Gratidão por tudo que passamos, rimos e vivemos nesses 30 anos de união! Te amo magrela!".

Cacau Protásio afirmou: "Ainda sem acreditar que você não está mais entre nós, que pessoa maravilhosa, @marciamanfredini descanse em paz, que nosso senhor Deus te receba no céu…, meus sentimentos aos filhos amigos e todos que já estão sentindo a sua falta, a gente estava com encontro marcado agora pra janeiro, nossa Família paraíso bombando, nosso grupo no WhatsApp bombando, todos os dias uma fofoca boa, sem acreditar ainda que você se foi… Descanse em paz. Você já está fazendo falta minha amiga".

Kiko Mascarenhas escreveu: "Acabei de saber do falecimento da querida Marcia Manfredini. Tão prematuramente… uma tristeza. Aos familiares e amigos, meus sentimentos sinceros. Descanse em paz, querida".

Grace Gianoukas: "Minha amiga querida, Márcia Manfredini, todos nós estamos chocados com a notícia da sua súbita partida. Muita luz e amor nessa passagem. Meu carinho a todos os amigos e familiares".