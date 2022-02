Kim Kardashian culpa Kanye West por "sofrimento emocional" após onda de polêmicas e pede pressa no divórcio

A estrela do KUWTK pediu pressa no divórcio com o rapper Kanye West após onda de desinformação, ataques e a criação dos filhos

Redação Publicado em 24/02/2022, às 13h43

A socialite Kim Kardashian (41) quer terminar o processo de divórcio do rapper Ye, conhecido por Kanye West (44), o mais rápido possível.

De acordo com novos documentos, obtidos pelo TMZ, a empresária diz "eu desejo muito me divorciar". A estrela do KUWTK pede pressa, principalmente pelo ex não cumprir com a promessa de manter seu divórcio privado.

Kim Kardashian culpa Kanye West por "sofrimento emocional" e pede pressa na reta final do divórcio:

No documento ela afirma que pediu para Kanye West manter o divórcio privado, longe da mídia, "mas ele não fez isso", além de falar sobre as últimas postagens do cantor sobre seu relacionamento, onde o mesmo atacou outras celebridades.

"Kanye tem colocado muita desinformação sobre nossos assuntos privados e co-parentalidade nas mídias sociais, o que criou sofrimento emocional", diz ela.

Kanye West publica ataques a Pete Davidson e acusa Kim Kardashian de sequestrar a própria filha:

O divórcio vem acompanhado de inúmeras polêmicas por parte do cantor norte-americano. O rapper acusou Kim Kardashian de sequestrar sua filha, Chicago West (4).

A situação vem saindo um pouco fora do controle. Ainda recentemente, o novo namorado de Kim Kardashian, o comediante Pete Davidson (28), precisou aumentar a sua segurança por conta de uma ameça feita por Kanye West em uma música.

Kim Kardashian acabou respondendo às polêmicas em entrevista posteriormente e refletiu sobre a separação. “Mesmo que isso tenha criado mudanças e causado meu divórcio, acho importante ser honesta consigo mesma sobre o que realmente me faz feliz. Eu me escolhi. Acho que não há problema em escolher você", disse a estrela.

Clã Kardashian/Jenner dá ultimato a Travis Scott para ele se afastar de Kanye West:

Kim Kardashian não está nada feliz com a amizade do namorado de sua irmã mais nova, a empresária Kylie Jenner (23), com o seu ex-marido, o rapper Kanye West. As integrantes da família teriam se unido para que o cantor se afaste de Ye, de uma vez por todas, provando que sua lealdade com as Kardashians/Jenners.

"Kim pessoalmente teve uma conversa com Travis Scott, e Kylie deixou claro que ele precisa cortar os laços com o ex de Kim. Sua lealdade deve estar com a família – e ele está muito ciente do que aconteceu entre Kanye e a família", contou a fonte.