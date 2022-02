Kim Kardashian flagra momento de carinho entre os filhos e derrete o coração da web

A influenciadora Kim Kardashian se derreteu ao registrar um momento de carinho entre Chicago e Psalm

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 14h14

Mais uma vez os babies Kardashians explodiram o fofurômetro!

Desta vez, Chicago (3) e Psalm (2), filhos de Kim Kardashian (41) e Kanye West (44), derreteram o coração dos fãs da família ao serem flagrados durante um momento de carinho.

No perfil do Instagram, a influenciadora digital publicou uma foto da pequena dando um beijinho no caçula e se derreteu. "Chi & Psalm", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

A tia Khloé Kardashian (37) não aguentou a fofura dos dois: "Ai meu deus!!! Parem com essa fofura", brincou ela.

Vale lembrar que Kim Kardashian e o ex-marido Kanye West também são pais de North, de oito anos, e Saint, de sete anos.

CONFIRA A FOFURA DE CHICAGO E PSALM