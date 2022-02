Kim Kardashian curte noite do pijama com a filha, North, e encanta a web: ''Lindas''

A influenciadora Kim Kardashian publicou uma sequência de fotos com North durante uma noite do pijama

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 12h56

Kim Kardashian (41) atualizou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 17, com registros fofíssimos na companhia da filha mais velha, North West (8).

Em meio à polêmicas com o ex-marido, Kanye West (44), a influenciadora digital aproveitou um momento de paz e carinho com a primogênita e encantou os fãs com os registros.

Para a festinha do pijama, as suas apostaram em modelos rosa com estampa de coração.

"Fofuras", disse um seguidor; "Tal mãe, tal filha", declarou outra; "Duas princesas maravilhosas", disparou um terceiro; "Duas lindas", comentou mais uma.

Vale lembrar que Kim Kardashian e Kanye West também são pais de Saint West (6), Chicago West (3) e PSalm West (2).

CONFIRA OS CLIQUES DE KIM KARDASHIAN E NORTH