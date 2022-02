Pete Davidson assume publicamente seu namoro com Kim Kardashian

O comediante se referiu a Kim Kardashian como sua namorada em uma entrevista, e Pete ainda comentou sobre planos para o Dia dos Namorados com Kim

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 21h01

Nesta segunda-feira, 7, Pete Davidson (28) assumiu publicamente seu namoro com a modelo Kim Kardashian(41)

Em uma entrevista para um programa de televisão americano, o comediante chamou a influencer de sua namorada.

A revelação veio quando o assunto da conversa era o dia a dia do ex-namorado de Ariana Grande (28). "Bom, eu não tenho Instragram — não tenho Instagram ou Twitter, ou nenhuma dessas coisas. Então muito da minha rotina é entrar em carros e aparecer em sets", começou dizendo Pete.

"Ou se eu estou de folga, ou eu saio com meus amigos ou descanso com a minha namorada dentro de casa. Então, não faço muito", comentou a estrela do programa de comédia Saturday Night Live.

O namorado de Kim ainda foi perguntado se tinha planos com a amada para o Dia dos Namorados, que nos Estados Unidos acontece no dia 14 de fevereiro. "Eu acho que nunca tive algo no Dia dos Namorados, então acho que esse será o primeiro ano", falou o comediante.

O namoro de Pete Davidson e Kim Kardashian!

Em outubro de 2021, começaram a surgir rumores de que Pete e Kim estariam em um relacionamento após os dois serem flagrados de mãos dadas em um parque de diversões.

E em dezembro do ano passado, de acordo com a revista americana Hollywood Life, a dona da marca SKIMS já teria apresentado o novo namorado para os seus filhos.

No começo deste ano, o casal fez uma viagem para as Bahamas e a influenciadora compartilhou diversas fotos no seu Instagram.

Porém, o relacionamento não foi muito bem aceito pelo ex-marido de Kim, Kanye West (44). Após o rapper ameaçar Pete em uma música, o comediante aumentou o número de seguranças a sua volta.