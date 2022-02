Khloé Kardashian curte passeio com a filha e se derrete pela herdeira: ''Minha para sempre''

True Thompson, filha de Khlóe Kardashian, rouba a cena ao aparecer com vestidinho rosa em clique encantador

A empresária Khlóe Kardashian (37) encantou os seus fãs ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores com a filha, True Thompson (3).

A estrela do KUWTK exibiu um momento encantador com a herdeira durante um passeio em um parque em Los Angeles, na Califórnia.

Nas fotos, elas aparecem coladinhas e fazendo uma pose clássica para selfies: ''Minha para sempre", escreveu a filha de Kris Jenner (66).

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam carinho e amor pela dupla: "Lindas demais!", declararam. "Amo vocês", continuaram. "Tutu está tão grande", destacou um terceiro.

True Thompsoon é fruto do seu ex-relacionamento da empresária com o jogador de basquete Tristan Thompson (30).

Khloé Kardashian curte passeio com a filha, True Thompson:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Khlóe Kardashian descobre nova traição de Tristan Thompson:

Ainda recentemente, o atleta usou suas redes sociais para pedir perdão a estrela do KUWTK. No mês passado, foi publicado um teste de paternidade confirmando que ele é o pai do filho da personal trainer Maralee Nichols (31), com quem manteve um affair durante cerca de 5 meses, enquanto ainda estava com Khlóe Kardashian.

Em meio à polêmica, o site DailyMail deu detalhes sobre o affair de Tristan e Maralee, afirmando que o atleta ofereceu cerca de R$ 428 mil para que ela fizesse um aborto. Vale lembrar que a irmã de Kim Karadashian (41) estava tentando ter outro filho com o atleta enquanto ele escondia o outro relacionamento.