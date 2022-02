Kris Jenner revela a vontade de ter mais um netinho!

Em uma entrevista, Kris Jenner disse que quer ser avó pela 12ª vez e pontuou que Kendall Jenner é a única da família que ainda não teve um bebê

Nesta quinta-feira, 17, Kris Jenner (66) revelou em uma entrevista que quer um 12º neto, e que Kendall Jenner (26) seja a próxima da família a ter um filho!

Em um trailer do talk-show da comediante Ellen DeGeneres (64), a matriarca do clã Kardashian-Jenner fez a revelação sobre um próximo netinho na família.

Quando perguntada pela apresentadora quem ela gostaria que fosse a próxima mãe, Kris respondeu: "Bom, acho que seria legal se fosse a Kendall, né? Ela é a única que ainda não tem um bebê. Eu acho que ela adoraria ter um bebê eventualmente".

Há duas semanas, sua filha Kylie Jenner (24) deu a luz à seu filho Wolf. Kris também é avó da primeira filha de Kylie, Stormi (4), que fez aniversário no início de fevereiro.

Kris Jenner também é avó de Psalm (2), True (3), Chicago(4), Dream (5), Saint (6), Reign (7), North (8), Penelope (9) e Mason (12).

As filhas e os netos de Kris Jenner

Nesta quinta-feira, 17, Kim Kardashian (41) postou um clique de pijama ao lado de sua filha North. A namorada de Pete Davidson (28) foi questionada pelo seu ex-marido Kanye West (44) por permitir que North tenha uma conta no TikTok.

Quem também postou uma foto com o filho recentemente foi Kourtney Kardashian (42), que posou ao lado do filho Reign. Os dois se juntaram para um clique no Valentine's Day, o Dia dos Namorados nos EUA, e o filho mais novo da modelo estava todo elegante de smoking.