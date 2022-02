A socilalite Kim Kardashian não está nada feliz com a amizade do namorado de Kylie Jenner com o seu ex-marido, o rapper Kanye West

Mais uma polêmica envolvendo a família Kardashian/Jenner está acontecendo! Desta vez, o assunto envolve a amizade de dois rappers: Travis Scott (30), namorado de Kylie Jenner (24), e Ye, ex-Kanye West (44), ex-marido de Kim Kardashian(41).

De acordo com uma fonte do The Sun, as integrantes da família teriam se unido para que Travis Scott se afaste de Ye, de uma vez por todas, provando que sua lealdade com as Kardashians/Jenners e não com o cantor.

A situação piorou quando o pai de Stormi Webster (4) teria causado um grande clima ruim na família ao dizer a Kanye West o endereço da festa de aniversário de quatro anos de Chicago West (5), filha de Kim Kardashian com Ye, no mês passado.

Clã Kardashian/Jenner dá ultimato a Travis Scott para ele se afastar de Kanye West:

"Ele se meteu em muitos problemas por ser aquele que deu a Kanye os detalhes da festa de aniversário", disse o informante. "Kim pessoalmente teve uma conversa com Travis Scott, e Kylie deixou claro que ele precisa cortar os laços com o ex de Kim. Sua lealdade deve estar com a família – e ele está muito ciente do que aconteceu entre Kanye e a família", contou a fonte.

A situação vem saindo um pouco fora do controle. Ainda recentemente, o novo namorado de Kim Kardashian, o comediante Pete Davidson, precisou aumentar a sua segurança por conta de uma ameça feita por Ye em uma música.