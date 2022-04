Kim Kardashian compartilha cliques de jantar romântico com o namorado

Kim Kardashian e Pete Davidson tiveram um jantar romântico depois da premiere de The Kardashians

Nesta segunda-feira, 11, Kim Kardashian (41) postou em seu Instagram alguns cliques de um jantar romântico com seu novo namorado.

Ao lado de Pete Davidson (28), a modelo foi para um restaurante após a premiere do novo reality-show The Kardashians, que estreia no próximo dia 14.

A ex-esposa de Kanye West (44) vesia o look prata em que marcou presença no red carpet da pré-estreia em Los Angeles. Já o novo namorado da mãe de Chicago, North, Saint e Psalm usava uma camiseta branca.

Na legenda das duas fotos em que o casal aparecia abraçado, Kim escreveu: "lanche tarde da noite". E nos comentários, a irmã de Kim,Khloé Kardashian (37) marcou presença e escreveu: "Dá para ficar mais fofo ?".

Os fãs da Kardashian adoraram as fotos do casal. "Isso é tudo", escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: "Estou amando isso para a Kim !".

