Khloé Kardashian rebate comentários maldosos sobre "a forma que cria" sua filha

Khloé Kardashian (37) não pensou duas vezes em responder comentários maldosos sobre a forma como cria a sua filha, True Thompson, de três anos.

A empresária rebateu as críticas que tem recebido por "segurar demais a filha no colo"após a première de The Kardashians, novo reality show do clã Kardashian-Jenner, onde a loira levou a filha para o red carpet

Durante o evento, a empresária posou para fotos com a herdeira em seu colo e, rapidamente, os haters falaram sobre o assunto. Na visão de algumas pessoas, a neta de Kris Jenner (66) não é mais um bebê.

"Khloé deveria colocar mais True no chão, deixá-la brilhar no tapete vermelho sozinha", opinou uma internauta. "Carregá-la o tempo inteiro parece ridículo. Ela não é mais um bebê", disparou outra.

Em meio aos comentários, Khloé Kardashian usou a sua conta no Twitter e afirmou que irá segurar a filha até não conseguir mais e que isso é uma forma de proteção, principalmente em eventos públicos onde o assédio com fotógrafos é assustador.

"Para as pessoas que comentam que eu seguro demais a True no colo, primeiro: vou segurar meu bebê até não poder mais segurá-la", disparou ela. "Segundo, quando há uma infinidade de câmeras por aí, luzes piscando, animadores gritando coisas... eu quero que minha bebê se sinta segura. Preocupe-se com seus próprios filhos. Estamos bem do lado de cá", completou Khloé.

For the people who comment that I hold True too much… number 1 I’m gonna hold my baby until I can’t hold her anymore. Number 2 when there’s tons of cameras around, flashing lights, peps yelling things…I want my baby to feel safe. Worry about your own children. We good over here