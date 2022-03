The Kardashians ganha primeiro trailer oficial e promete mostrar mais babados da família

Novo reality show da família Kardashian ganha trailer oficial e garante muito drama, romance e irmandade

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 15h07

Nesta segunda-feira, 14, a plataforma de streaming Hulu divulgou o primeiro trailer oficial de The Kardashians, o novo reality da família após o fim do Keeping Up With the Kardashians.

Na prévia, já podemos ver que Kim (40), Kris (66), Khloé (42), Kourtney (37), Kendall (26) e Kylie (25) vão garantir muito drama, romance, polêmicas e irmandade para os fãs das influenciadoras.

Entre os assuntos já citados no vídeo estão a separação entre Kim e Kanye West (44), o noivado de Kourt com Travis Barker (46), e a segunda gravidez de Kylie Jenner.

Vale lembrar que The Kardashians estreia no dia 14 de abril na Disney Plus, porém na América Latina será transmitida pela Star+.

CONFIRA O TRAILER OFICIAL DE THE KARDASHIANS