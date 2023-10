Kayky Brito: novo vídeo mostra imagem do ator antes de acidente

Em novas imagens, Kayky Brito aparece ao lado de Bruno De Luca em quiosque na orla da praia

O ator Kayky Brito já recebeu alta hospitalar depois de quase um mês internado para tratar os ferimentos de um atropelamento no início do mês de setembro. Porém, os detalhes sobre a noite do acidente ainda estão vindo à tona. No último final de semana, o programa Domingo Espetacular, da Record TV, exibiu um novo vídeo do ator pouco antes de ser atropelado.

Nas novas imagens, Kayky apareceu conversando com o amigo e ator Bruno De Luca em um quiosque na orla da praia. Bruno tentava afastar Kayky de uma mulher que conversava com eles e aparecia puxando o amigo para outra área do local.

Vale lembrar que Kayky Brito foi atropelado na avenida em frente ao quiosque que estava com Bruno De Luca após atravessar a rua. Ele foi levado às pressas ao hospital e foi diagnosticado com politraumas. Ele chegou a ficar internado por 27 dias e recebeu alta no dia 29 de setembro para seguir com sua recuperação na casa da família.

O inquérito sobre o caso Kayky Brito

A investigação sobre o atropelamento do ator Kayky Brito já chegou ao fim na Polícia Civil do Rio de Janeiro. De acordo com site G1, o inquérito dos policiais concluiu que o motorista Diones não teve culpa no acidente e não responderá pelo ocorrido.

O laudo da perícia revelou que o motorista dirigia a uma velocidade de 48 km/h na hora do impacto, sendo que a via permite a velocidade de 70 km/h. Além disso, o motorista não havia bebido, dirigia com atenção e prestou socorro. Outro ponto destacado no laudo mostra que o motorista não teve tempo hábil de reação. O documento mostrou que Kayky Brito iniciou a sua ação de atravessar a avenida quando o carro estava a menos de 10 metros dele, sendo que o necessário para evitar uma colisão é de 26 metros. Com isso, o motorista não teve tempo de reagir ao ver o ator.

“Entendemos que todos os elementos colhidos em depoimentos, laudos e vídeos, além da atitude de socorrer a vítima, isentam o motorista de qualquer responsabilidade”, informou o delegado Ângelo Lages ao G1.

Agora, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público e a Polícia Civil vai solicitar o arquivamento do caso.