Kanye West pede desculpas à Kim Kardashian e diz que teve que “lutar para ter voz” na criação dos filhos

O rapper e ex-marido de Kim Kardashian, Kanye West comentou sobre a criação de seus quatro filhos após o divórcio com a modelo

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 17h59

Na última quinta-feira, 22, Kanye West (44) deu uma rara entrevista na televisão americana após seu divórcio com Kim Kardashian (41).

O rapper que se divorciou da estrela do reality-show The Kardashians no ano passado, foi ao programa americano Good Morning America e pediu desculpas pelos ataques feitos à ex-esposa e seu namorado Pete Davidson (28), que se separaram em agosto.

“Essa é a mãe dos meus filhos, e eu peço desculpas por qualquer estresse que eu causei mesmo na minha frustração porque Deus me pede para ser mais forte”, comentou Kanye. “Mas também ninguém está mais causando estresse. Eu preciso que essa pessoa [Kim] seja menos estressada e a melhor, mente sã e mais calma possível para ser capaz de criar aquelas crianças”, ainda disse.

O artista ainda comentou sobre a criação de seus quatro filhos North, Saint, Chicago e Psalm e que teve que lutar para ter uma voz: “Eu tenho uma voz, mas eu tive que lutar por isso. Foi tudo um desrespeito por algo que eu co-criei. Eu co-criei as crianças”.

Emocionado!

Na última quinta-feira, ocorreu também a estreia da segunda temporada do reality-show “The Kardashians”.

O ex-marido de Khloé Kardashian (37) revelou que se emocionou ao assistir o primeiro episódio da nova temporada do programa.