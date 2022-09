Ex-marido de Khloé Kardashian se emocionou após assistir o primeiro episódio da nova temporada de "The Kardashians"

O atleta e ex-marido de Khloé Kardashian, Lamar Odom, explicou porque se emocionou com o primeiro episódio da segunda temporada de "The Kardashians"

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 16h32

Na última quinta-feira, 22, o clã Kardashian-Jenner voltou com tudo na estreia da segunda temporada do reality-show The Kardashians.

Após o primeiro episódio, o jogador de basquete e ex-namorado de Khloé Kardashian, Lamar Odom, revelou ao site E! que se emocionou com o episódio.

Isso porque, a estreia da nova temporada aborda um momento delicado na vida de Khloé. O capítulo mostra as reações da Kardashian e sua família com a notícia de que seu namorado Tristan Thompson teria tido um filho com a personal trainer Marielle Nichols durante seu relacionamento com Khloé.

“Foi difícil para mim assistir aquilo”, comentou Lamar. “Sempre será difícil para mim assistir alguém que eu amo muito triste daquele jeito”, disse.

Lamar, que se divorciou da Kardashian em 2016, ainda falou sobre como interpretou a situação: “Ela estava chorando no programa e todo mundo estava questionando ela e coisas assim. Aquele deve ter sido um momento difícil para ela”.

Por fim, o atleta revelou que só deseja o melhor para a ex-esposa que deu as boas-vindas a um segundo filho: “Eu só quero que ela seja feliz. É isso”.

Novo membro!

Ainda no retorno de The Kardashians, o programa revelou a carinha do novo filho de Khloé Kardashian com o ex Tristan Thompson.

O menino foi concebido por meio de barriga de aluguel antes da Kardashian descobrir sobre a traição de Tristan. "Por que eu iria querer ter um bebê com algum que está tendo um bebê com outra pessoa?", disparou ela no episódio.