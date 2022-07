Juliana Paes surge fazendo bolo para aniversário do filho e brinca: ''Maria da Paz veio com tudo''

Atriz Juliana Paes posta vídeo em que aparece fazendo bolo e relembra sua personagem na novela 'A Dona do Pedaço', a boleira Maria da Paz

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 07h59

A atriz Juliana Paes (43) encantou os seguidores nas redes sociais ao mostrar que ela atendeu a um pedido do filho, Antônio, que completou mais um ano de vida na última quinta-feira, 21.

Celebrando o aniversário de 9 anos do herdeiro com o empresário Carlos Eduardo Baptista, a artista, que interpretou Maria Marruá na primeira parte do remake de Pantanal, compartilhou um vídeo em que aparece finalizando a receita de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para a comemoração.

"Aniversário do meu filho, ele me pediu e eu fiz. Sou dessas mães. Saí no meio da festa para desenformar meu bolo. Olha que lindo", disse a mãe coruja no registro. Em seu perfil no Instagram, a famosa brincou ao recordar sua personagem na novela A Dona do Pedaço, de 2019, a boleira Maria da Paz.

"CHUPA!! Maria da Paz veio com tudo!! Pedido especial do Antônio numa data especial, como dizer não?? E o primeiro pedaço vai pra quem???", escreveu Juliana na legenda da publicação.

"Maria da paz VIVE!!!", disse Felipe Titto nos comentários. "Maravilhosa", "Bravo Maria da Paz, Bravo haha Chorei de rir. Você é a mais", "Delícia", "Que mulher maravilhosaaaaaaa", elogiaram os fãs.

Confira o vídeo de Juliana Paes dando uma de Maria da Paz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes diverte ao mostrar desafio dentro de bolha

Juliana Paes arrancou risadas dos seguidores ao compartilhar um momento de desespero que passou ao aceitar um desafio. A artista surgiu dentro de uma bolha em vídeo, e apareceu presa enquanto a bolha rolava, divertindo os seguidores ao mostrar sua reação com a brincadeira. "Ai, Jesus! Acho que eu não to preparada. Jesus, misericórdia! Pai, mãe, te amooo!", disse ela antes da brincadeira começar. Enquanto rolava, ela gritava: "Meu Deus! Jesus! Aaaai, para!". No final da brincadeira, a famosa brincou que não tinha aguentado segurar o xixi: "Acho que eu fiz xixi na calça".

