Juliana Paes diverte web ao mostrar desafio dentro de bolha: ''Acho que fiz xixi na calça''

Atriz Juliana Paes encara desafio dentro de bolha e arranca risadas dos seguidores ao postar vídeo de sua reação durante a brincadeira

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 12h20

A atriz Juliana Paes (43) arrancou risadas dos seguidores na terça-feira, 19, nas redes sociais ao compartilhar um momento de desespero que passou ao aceitar um desafio!

A artista, que viveu Maria Marruá na primeira parte do remake de Pantanal, surgiu dentro de uma bolha em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Nas imagens, ela aparece presa enquanto a bolha rolava e divertiu os seguidores ao mostrar sua reação com a brincadeira.

"Ai, Jesus! Acho que eu não to preparada. Jesus, misericórdia! Pai, mãe, te amooo!", disse ela antes da brincadeira começar. Enquanto rolava, ela gritava: "Meu Deus! Jesus! Aaaai, para!". No final da brincadeira, a famosa brincou que não tinha aguentado segurar o xixi: "Acho que eu fiz xixi na calça".

"Depois do “tá preparada?“ foi só ladeira abaixo, literalmente. Diz aí, tem que ter aventura sim!!! Amei!! Vocês iriam????", perguntou Juliana na legenda da postagem.

Famosos e fãs, claro, comentaram muito sobre o momento engraçado. "HAHAHAHHAHAHAHA socorro", disse Bruna Marquezine. "Mas menina", falou Ary Fontoura. "Queria dizer negócios fofos, mas nçao consigo parar de rir", destacou uma fã. "Corajosa", elogiou outra. "To passando mal de rir, só você! Amo", comentou mais uma.

Nesta quarta-feira, 20, ela repostou o vídeo nos Stories e escreveu: "Eu ainda não acredito que passei por isso hahahaha".

Confira o vídeo engraçado de Juliana Paes dentro de bolha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes exibe corpaço escultural de biquíni na web

Juliana Paes deixou os fãs babando na web ao postar cliques de biquíni fio dental. Ela surgiu apenas com look laranja durante as férias em cenário paradisíaco e caprichou no carão ao exibir o shape sarado e o bumbum empinado. “Toda viagem tem seu fim e quando é memorável assim deixa muita saudade! Dias perfeitos e essas são as fotos do último dia nesse lugar encantado!”, disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!