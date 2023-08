José Loreto faz serenata para Carolina Dieckmann e revela segredo: 'Lado bom'

Após polêmica de flertes, José Loreto faz declaração para Carolina Dieckmann no 'Encontro'

A atriz Carolina Dieckmann participou do Encontro desta quinta-feira, 03, e recebeu várias surpresas. Além de ter se emocionado com uma declaração da amiga Preta Gil, a loira se divertiu com uma serenata de José Loreto, seu colega de Vai Na Fé.

Tocando violão e cantando, o ator apareceu se declarando para a amiga. "Carol foi embora e o José chorou. Eu fui embora e a Carol chorou. Vou nada, vou ficar na sua vida", cantarolou ele para a colega de set.

José Loreto então se declarou: "Vou nada, eu vou ficar Carol na sua vida, porque te encontrar neste trabalho foi um presente, uma estatueta. Eu vou levar pra vida que eu fui par da Carol, essa mulher criativa, inteligente, estudiosa, potente. Foi uma aula, um aprendizado, uma delícia contracenar com você".

O ator ainda revelou um segredinho deles na hora da gravação. "Eu e a Carol é o par perfeito, vou revelar pro mundo, que até então não sabia, mas esse é meu lado bom e da Carol é o oposto, então a gente se favorecia pra câmera", disse sobre combinarem qual lado ficariam para a câmera.

Carolina Dieckmann então respondeu elogiando seus parceiros de cena em Vai Na Fé. "É isso eu tive a sorte de três parceiros incríveis, o Samuel, eu encontrei a Lumiar através dele, e depois o Emílio, que é um ator incrível e que gosta de cantar como eu... E o Zé é aquele cara, tipo labrador, fica extasiada, ele tem muita energia, muito estudioso, um ator extremamente comprometido com o set... tive uma sorte e quero agradecer esse depoimento lindo do Zé... Zé, é verdade, eu tenho um lado melhor que o outro", falou a loira.

Carolina Dieckmann fala sobre José Loreto dar em cima dela: 'Nunca'

A atriz Carolina Dieckmann falou abertamente sobre a experiência que viveu com José Loreto nos bastidores de Vai Na Fé, novela das sete que está na reta final. As gravações já chegaram ao fim, mas nesta quarta-feira, 02, a loira compartilhou uma foto atuando com o galã, acusado nos últimos dias de dar em cima de uma ex-BBB comprometida.

Ao lado de Sheron Menezzes, protagonista que já está curtindo suas férias viajando, Carolina Dieckmann e José Loreto apareceram se olhando e curtindo a boa energia do momento de seus personagens na trama. A famosa então usou o clique para esclarecer possíveis boatos que apareçam no futuro.

"Postando essa foto roubada do zé por motivo de: não, ele nunca deu em cima de mim. Sim, tivemos uma parceria incrível. Nem me incluam nessa fofoca, que eu tô feliz demais! bjão pra geral", declarou a esposa de Tiago Worcman.

Nos comentários, José Loreto então brincou após ter mandado uma mensagem dizendo "gata" para a ex-BBB. "Gata", escreveu o ator em letras maiúsculas brincando com a situação em que foi exposto pelo namorado da influenciadora.

