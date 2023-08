Climão na TV, boatos de traição, surubão e flertes: José Loreto coleciona escândalos

José Loreto reclama de fofocas, mas volta a se expor nas redes sociais; ator coleciona escândalos

A mais nova confusão envolvendo o ator José Loreto deixou as redes sociais em polvorosa nesta terça-feira, 1. Isso porque esta não é a primeira vez que o galã de Vai Na Fé acaba se dando mal ao ser exposto publicamente.

Aos 39 anos, o bonitão coleciona polêmicas, acusações e momentos controversos. Ele costuma se arriscar e expor publicamente o que pensa sem se incomodar com o fato de ser uma pessoa pública. Nesta semana, inclusive, ele falou sobre o excesso de exposição.

Em matéria publicada em CARAS, ele disse que tem entendido que tudo o que diz tem uma repercussão grande. "Acho que aprendi [a lidar], mas eu não domino, porque muita coisa machuca ainda. Entendi que, além de ator, sou um comunicador, as pessoas me conheceram melhor no Amor e Sexo, botei minha cara a tapa lá, mostrei minha desconstrução ao vivo, me coloquei como José. Quando estou em evidência em um trabalho, o holofote fica mais forte. Eu me acostumei, mas, ao mesmo tempo, vou a padaria de bermuda furada e esqueço que as pessoas me conhecem'', afirmou.

Boatos em 'O Sétimo Guardião'

Quando foi convidado para estrelar a novela O Sétimo Guardião, o ator foi envolvido em uma série de acusações que inclusive respingaram em sua relação com a atriz Marina Ruy Barbosa, protagonista da trama. Na época, eles precisaram vir a público negar os boatos. Loreto foi massacrado e precisou deixar as redes sociais por alguns dias.

"Fiquei com medo de atrapalhar e atrapalhou, perdi muitos trabalhos e acho que a vida tem me mostrado que eu estou fazendo o meu caminho sem apagar por onde passei. Acabou me fortalecendo, para eu ser mais persistente, acreditar mais em mim, para saber que fofocas e coisas não me resumem. Não sou só isso. Sou pai, filho, homem, um cara amadurecendo, um cara desconstruído, sou um monte de coisa. Então, não era uma fofoca que iria acabar comigo, mas me prejudicou, foi dolorido", contou ele também para a CARAS.

Negou traição

Após o fim do casamento com Débora Nascimento, o ator foi acusado de trair a artista. Ele negou e acusou que foi vítima de fake news."Não quero muito entrar em questões pessoais e estou entrando aqui porque 99% das coisas que saem da minha vida pessoal é mentiroso. Desde a traição com a Débora (Nascimento), eu falei uma vez e não voltei a falar mais. Escrevi lá, não teve isso, é história nossa", disse ele.

Confusão no Domingão após término com Kalimann

Em março, o ator se colocou em uma saia justa ao comentar a participação de sua ex-namorada, a apresentadora Rafa Kalimann, no Dança dos Famosos. Ele afirmou ao vivo que estava "desconcertado" com a presença da artista. "É desconcertante porque vem várias memórias. A gente estava aqui [na bancada de jurados da Dança dos Famosos] quando a gente se conheceu. Ela me ajudou na preparação para o Lui Lorenzo, tem coisas que eu levo até hoje e ela me apresentou... é muito bom a gente poder se amar sem estar junto. Tenho admiração, respeito. Eu acho essa mulher uma potência”, afirmou.

A atriz não gostou do desabafo e reclamou publicamente. “Para mim foi mais desconcertante ainda. Fiquei desconcertada, desconfortável. Estávamos em grupo e o foco era aquele ali. Não era o momento. Mas entendi o lado dele. Sei que tem carinho, amizade, afeito, e que ele queria colocar para fora, e escolheu aquele momento. Foi genuíno, mas me deixou desconfortável”, disse ao UOL na época.

Deu em cima de 'casada'

Nesta semana, outra polêmica: Loreto acabou mandando uma mensagem para Eslovênia Marques, que namora o também ex-BBB Lucas Bissoli. Após a repercussão, ele precisou se desculpar."Jamais dariam em cima de uma pessoa com relacionamento. Vi uma foto da Eslovênia, não a conhecia nem sabia que namorava. Só chamei de gata, não pedi telefone, achei que era só um elogio", disse ele nas redes sociais.