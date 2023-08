O que aconteceu com José Loreto e Eslovênia? Entenda briga entre ator e ex-BBB

Ator José Loreto fez pronunciamento oficial para explicar seu lado da história envolvendo Eslovênia e Lucas Bissoli

O caso envolvendo José Loreto e os ex-BBBs Eslovênia Marques e Lucas Bissoli acabou de ganhar mais um capítulo com o pronunciamento do ator. Segundo o artista, tudo não passou de um mal entendido do casal de ex-BBBs e garantiu que já tentou resolver diretamente com eles.

"Peço mil desculpas para Lucas e Eslovênia que se sentiram ofendidos. Inclusive assim que saiu a primeira notinha de fofoca, imediatamente achei o perfil do Lucas e mandei três áudios para ele, que não visualizou. Expliquei a situação, pedi desculpas, não sabia que namoravam", disse ele.

E completou: "Eu não tenho a obrigação de saber. Mas se ofendeu a ponto de ele expor uma situação sem me procurar, sem me conhecer, achar que eu sou mau caráter e dizer que o que é meu está guardado? Cruzes. Com toda a minha sinceridade, peço desculpas ao casal gato - sim, Lucas, você é um gatão também. Desejo toda a felicidade do mundo".

MAS, AFINAL, O QUE ACONTECEU ENTRE ESLOVÊNIA E JOSÉ LORETO?

O caso se iniciou após o ex-BBB Lucas Bissoli, namorado de Eslovênia, expor que a modelo estava sendo alvo de mensagens de um artista famoso. Ele afirmou que estava se sentindo desconfortável com toda a situação, a qual ele chamou de desrespeitosa.

"Vocês conhecem a gente, a gente é super respeitoso com todo mundo. Mas esse meio em que a gente está é nojento. Tem muita gente cara de pau e sem caráter! Está achando o que, irmão? Respeite o relacionamento alheio, cara! Você não é melhor do que ninguém, se enxerga seu sem caráter! (...). O que é teu, irmão, está guardado!", disse ele nos stories.

Passados alguns dias, Lucas deu uma entrevista para o jornalista Leo Dias e declarou que, na verdade, o famoso em questão seria José Loreto, que está no ar na novela Vai na Fé, da TV Globo.

Nas redes sociais, a revelação rendeu críticas intensas ao global. "Ele não respeitou nem as exs dele quando eram atuais, quem dirá a namorada dos outros", disse uma pessoa no Twitter. "Esse aí não tem salvação, pois é da mesma turma do Arthur", disparou mais uma.