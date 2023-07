José Loreto revela mudança na carreira após Vai na Fé: "Sempre quis"

Em entrevista à revista CARAS, José Loreto revelou que personagem de Vai na Fé despertou vontade de realizar sonho antigo

Dando um verdadeiro show de talento na pele do cantor Lui Lorenzo, na novela Vai na Fé, da TV Globo, o ator José Loreto (39) revelou que o personagem promoveu um verdadeiro incentivo pessoal. Em entrevista à revista CARAS, Loreto contou que tem o desejo de se profissionalizar cada vez mais na área musical e gravar algumas canções que ele tem guardado em casa.

"Sempre quis cantar, tocar, eu tenho minhas composições, mas eu sempre levei de uma forma muito amadora. Dessa vez eu tive que me profissionalizar, né? Então eu estou mais afinado, com mais estofo musical, entrando em estúdio direto para gravar por causa do Lui. A música me deu uma animada", declarou.

"Estou tocando violão melhor, quero voltar para minhas aulas, vou fazer piano, voltei pra minha aula de canto desde comecei a novela. Eu tenho composições e quero grava-las. Quero brincar de gravar", disse.

Apesar de toda a animação para os novos rumos da carreira, o pai de Bella (5) garante que não pretende se lançar totalmente como um cantor, mas sim agregar o aprendizado à sua profissão. Segundo o artista, seu maior desejo é entrar para o elenco de um musical.

"Não que eu vou ser músico, mas eu quero ser um ator que cante, um ator que possa fazer um musical ou qualquer personagem que tenha que cantar. Sempre tive esse desejo e o Lui me forçou a aprender isso. Então eu vou levar pra vida sim", contou.

Poucos dias após ter finalizado as gravações de Vai na Fé, o ator confessou que vai passar alguns meses tentando se acostumar à nova rotina. Isso porque ele viveu dias intensos ao lado dos colegas e todos acabaram ficando muito próximos.

"A gente fez laços muito fortes e já já a gente vai se encontrar em outros projetos, muitas pessoas, tanto de elenco, quanto de equipe e direção. Não tem fórmula de sucesso, mas todos os sucessos que eu fiz, a união do grupo fez muita diferença, sempre foi muito forte, então cria-se laços disso", disse.

Sobre o sucesso da trama de Rosane Svartman, o global revelou que já imaginava um ótimo retorno do público, mas não tamanha repercussão. Vai na Fé tem sido avaliada como uma das melhores novelas das 19hs dos últimos anos. "Sempre sou otimista, sempre acredito que vai ser uma coisa incrível, ainda mais lendo e vendo quem está a minha volta, tudo, eu já acreditava muito, mas não imaginava o quanto".