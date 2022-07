Jornalistas do SBT se casam em cerimônia surpresa no próximo programa da Eliana

Neste próximo domingo, uma repórter da emissora SBT será surpreendida com um casamento durante o Programa Eliana

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 18h42

No próximo domingo, 3, o programa da Eliana (48) irá contar com um casamento surpresa de dois jornalistas do SBT durante o quadro “Quer Casar Comigo?”. A repórter Marcela Munhoz será surpreendida pelo apresentador do jornal “Primeiro Impacto”, Darlisson Dutra. “Estou muito feliz. Não só por realizar o meu sonho, mas o maior sonho da Marcela”, comentou o apresentador para a CARAS Digital.

Darlisson contou com detalhes como o casamento surpresa aconteceu: "A produção do programa da ‘Eliana’ já sabia da nossa história de amor, que nasceu na redação de jornalismo. E sabiam também, o quanto eu queria um casamento no quadro ‘Quer casar comigo’. Quando vieram me falar sobre a possibilidade, eu simplesmente não consegui passar um dia sequer sem pensar naquilo. Quando marcaram uma data, eu vi que aquilo era real. Iria mesmo acontecer”.

Quando o combinado de Darlisson com o programa de Eliana estava feito, agora o desafio era esconder o casamento não só para a futura esposa, mas o apresentador ainda tinha que se preocupar com os 50 convidados para que a informação não chegasse aos ouvidos de Marcela.

“Segurar a língua de 50 convidados não foi uma tarefa fácil. Eu pedia para não me mandarem mensagem enquanto eu estivesse em casa, com medo da Marcela ver”, revelou o jornalista.

E a missão foi cumprida, já que Mariana contou para a CARAS Digital que não desconfiou de nada! “Eu não desconfiei de nada, acho que principalmente porque o assunto casamento já estava muito presente em casa. Estávamos planejando o civil e a cerimônia a gente pretendia guardar um dinheirinho para fazer daqui a um ano”, disse a atual esposa de Darlisson.

Marcela ainda comentou sobre a participação de Eliana na cerimônia. “Deu para sentir a energia vigorosa dela e a preocupação para que tudo saísse perfeito... e foi, perfeito”, disse a repórter que trabalha em uma afiliada do SBT no litoral e interior de São Paulo.

A preocupação de Eliana também estava presente nos preparativos para a surpresa, como conta Darlisson: “A Eliana me abraçou na redação de jornalismo e falou: 'Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Vocês se amam, a história de vocês é linda e o Brasil merece saber. Eu sou apenas uma amiga que vai te ouvir hoje’”.

Marcela também falou sobre seu belíssimo vestido de noiva, que não chegou a provar antes da cerimônia: “Acho que nem se eu tivesse feito a prova antes teria ficado tão perfeito. O decote deu uma sensualidade a ele que tem tudo a ver com a minha personalidade e, a capa, um ar romântico que também não podia faltar. Me senti uma verdadeira princesa nele”.

A noiva, que atualmente curte a Lua de Mel com o apresentador, está ansiosa para conferir como se deram os preparativos para seu grande dia! “A sensação é de sonho realizado mesmo. E claro, estou mega ansiosa para assistir ao programa para entender como foram todos os preparativos”, comentou Marcela.

Darlisson, enquanto aproveita a Lua de Mel com a esposa na Bahia, tem planos de rever seu casamento no próximo dia 3 durante o programa de Eliana: “Quem sabe a gente não coloca a reprise do programa no quarto do hotel, tomando um drink e lembrando da nossa história? Vai ser um fechamento perfeito".