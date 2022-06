Eliana se diverte ao 'trollar' amigos por mensagem com música de Alcione

Apresentadora Eliana mostra que conseguiu enganar amigos com trecho da música 'Você Me Vira A Cabeça', de Alcione

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 13h00

A apresentadora Eliana (48) decidiu fazer uma brincadeira com alguns amigos e divertiu os seguidores na web!

Em seu feed no Instagram, na segunda-feira, 27, a loira mostrou que enviou trecho da música Você Me Vira A Cabeça, de Alcione (74), para vários amigos. A famosa mandou a mensagem "tem que me prender..." para os colegas, mas apenas um percebeu que se tratava de uma brincadeira.

Na legenda da postagem, Eliana ainda mandou um beijo para a cantora e disse que ama a canção.

"Essa comunicação por mensagem às vezes gera interpretações erradas. Quem nunca? Aproveitando essa facilidade, durante o trabalho, resolvi brincar com meu diretor @arieljacobowitz, com a Narcisa @tiagobarnabe, minha amiga e comadre Fabi e só o @rickyteixeira, o repórter do programa, entendeu! Hahahah!", começou escrevendo.

"Claro que fiz com mais pessoas, mas não coube no vídeo. Foi muito curioso como cada um respondeu! Sem contar que eu amo esta música da Alcione que virou trend! Beijo maravilhosa @alcioneamarrom", disse ainda.

Eliana estreia novo quadro em seu programa

Em conversa com a CARAS Digital, Eliana revelou todos os detalhes sobre o novo quadro, o Drive-Thru-Okê, do seu programa. A atração é um talent-show que mistura personagens anônimos, famosos e muita música. Os selecionados vão ter que soltar suas vozes dentro de seus carros e serão avaliados por jurados celebridades. “A nossa ideia é simplesmente trazer pessoas que desejem soltar a voz e mostrar seus talentos, sem a pretensão de descobrir um grande talento musical. O que vale mesmo é a criatividade da apresentação e que toque o nosso coração seja pela simplicidade, alegria ou humor”, disse ela.

Confira a brincadeira que Eliana fez com amigos: