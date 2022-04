Jojo Todynho arrasa em estreia na 'Dança dos Famosos' e desabafa sobre críticas: ''Chorei''

Cantora Jojo Todynho agitou a web em estreia na 'Dança dos Famosos 2022' e confessou que teve crise de nervosismo após críticas ao peso

Publicado em 04/04/2022

A cantora Jojo Todynho (25) roubou a cena na estreia na Dança dos Famosos 2022 na noite de domingo, 03!

Ao lado do professor Rolon Ho, a artista arrasou e mostrou o gingado no forró eletrônico, ficando em terceiro lugar na competição, que destacou a atriz Jéssica Ellen (29).

Jojo foi ovacionada pelo público e recebeu elogio do jurado técnico Carlinhos de Jesus: "Qualquer ser humano, qualquer pessoa pode dançar. Basta querer. Você quer e tem essa capacidade. Você tem um ritmo. Nos encanta. Foi maravilhosa a apresentação".

"Acho excelente ver @jojotodynhoofc na #DancaDosFamosos para as pessoas verem e entenderem que corpos gordos podem tudo! Ela entregou demais!", comentou Tia Má em seu Twitter.

Jojo Todynho desabafa sobre críticas a seu peso

Jojo Todynho também abriu o jogo sobre as críticas que recebe nas redes sociais em relação ao seu peso. A famosa confessou que se sabotou dias antes de entrar no palco do Domingão com Huck. "No primeiro dia de ensaio, eu chorei, porque às vezes eu me saboto, leio comentários e as pessoas fazem de tudo para me colocar para baixo, mas elas não vão conseguir", disparou.

"Eu também fiquei na minha limitação, porque estou bem acima do meu peso e não tenho vergonha disso, sou orgulhosa de quem sou e o que eu puder fazer para melhorar, vou melhorar", disse ainda.

"Eu tava preocupada achando que não ia conseguir, e o professor disse: 'Vai sim, mostra a garra que você tem!' ,e eu vim aqui", completou, recebendo elogio de Fátima Bernardes (58): "Ninguém viu nada de peso, a gente viu arte. Arte não tem peso".

Jojo Todynho fala sobre planos de engravidar

Em um bate-papo com os fãs na web, Jojo Todynho revelou que pretende ter filhos com o marido, Lucas Souza, em breve. "Botei na minha cabeça que no final desse ano eu pretendo engravidar, se Deus assim me permitir, porque quem está no controle é Ele", contou ela sobre os planos de aumentar a família. Ansiosa, Jojo Todynho já até imagina o tipo de mãe que será: "Gente, essa casa é muito grande pra mim, Lucas e Braddock [cachorro], tem que ter uma criança aqui. Uma loucura, um choro, corre pra cá, corre pra lá. Acho que isso vai deixar o meu coração um pouquinho mais mole. Vou ser uma mãe chata, eu já sei", confessou a famosa.

Confira os cliques de Jojo Todynho para a 'Dança dos Famosos':

