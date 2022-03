Jojo Todynho revela se pretende engravidar de Lucas Souza

Cantora Jojo Todynho bateu papo com os seguidores e comentou sobre os planos de engravidar do marido, o militar Lucas Souza

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 13h54

A cantora Jojo Todynho (25) bateu um longo papo com os seguidores nas redes sociais na última terça-feira, 29!

Nos Stories de seu Instagram, a funkeira falou sobre os planos de engravidar e contou quando pretende ter filho com o marido, Lucas Souza.

"Botei na minha cabeça que no final desse ano eu pretendo engravidar, se Deus assim me permitir, porque quem está no controle é Ele", contou ela sobre aumentar a família.

Ansiosa, Jojo Todynho já até imagina o tipo de mãe que será: "Gente, essa casa é muito grande pra mim, Lucas e Braddock [cachorro], tem que ter uma criança aqui. Uma loucura, um choro, corre pra cá, corre pra lá. Acho que isso vai deixar o meu coração um pouquinho mais mole. Vou ser uma mãe chata, eu já sei", confessou a famosa, que recentemente abriu o jogo sobre participação na Dança dos Famosos 2022.

Jojo Todynho celebra 2 meses de casamento

Na terça-feira, 29, Jojo Todynho e Lucas Souza completaram 2 meses de casados e a artista fez uma linda declaração para o amado na web. "BODAS DE SORVETE! Estamos vencendo e vivendo o nosso amor. Hoje completamos 2 meses de casados e já estamos há 9 meses juntos e nesse percurso nos blindando cada vez mais de todas as formas e de como bateremos de frente com o mundo, me lembro de quando cantava aquela música da Ludmila (modo avião) e falava pra você que era da pista "já estava completamente apaixonada" e se não tivesse acontecido tudo que aconteceu, nem estaríamos juntos hoje, mas Deus foi tão especial em nossas vidas que precisou me tirar novamente do Brasil e me fazer refletir que merda eu estava fazendo da minha vida, deixando de lado o sentimento que eu tinha dentro de mim", começou escrevendo.

Confira a postagem de Jojo Todynho: