Time feminino estreia nova temporada do quadro 'Dança dos Famosos' com forró eletrônico

Time feminino abre nova temporada do 'Dança dos Famosos', no 'Domingão com Huck', ao som de forró eletrônico; saiba quem ficou em 1ª lugar!

Redação Publicado em 03/04/2022, às 20h24

Após muita espera, o apresentador Luciano Huck iniciou na noite deste domingo, 3, a nova temporada do quadro Dança dos Famosos, no Domingão com o Huck.

A competição começou com um time feminino de grande nome: Ana Furtado, Gkay, Jéssica Ellen, Jojo Todynho, Vitória Strada e Zezé Polessa.

Luciano reuniu três grandes profissionais da dança para a banca do júri deste ano: os coreógrafos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, para as notas técnicas aos competidores ao longo de toda a temporada.

Já no júri artístico, os convidados da semana foram: a apresentadora e dançarina Fátima Bernardes e o ator Renato Góes, protagonista da primeira fase da novela Pantanal (2022).

GKay e Rodrigo Thomaz dançaram ao som de Camarote, sucesso de Wesley Safadão. Zezé Polessa e Hugo Frade se apresentaram com Fiquei Sabendo do grupo Aviões do Forró. Jéssica Ellen e Marcos Lobo soltaram os passos ao som de Vai Coleguinha, do Forró do Miúdo.

Jojo Todynho e Rolon Ho mostram o gingado ao som de Você Não Vale Nada, do grupo Calcinha Preta. Já Vitória Strada e Wagner Santos, que encerraram a noite de estreia do quadro, dançaram ao embalo de Cachaça, Mulher e Gaia, do grupo Cavaleiros do Forró.

A noite de estreia do novo quadro foi acirrada e terminou com Jéssica Ellen e Marcus Lobo em primeiro lugar.

Time feminino estreia nova temporada do quadro 'Dança dos Famosos':