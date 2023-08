João Vicente exalta relação com a ex-namorada, Sabrina Sato: “Cada vez mais próxima”

João Vicente surpreendeu ao fazer declaração repleta de carinho para a ex-namorada, Sabrina Sato, durante o ‘Mais Você’

A apresentadora Sabrina Sato foi convidada para tomar café da manhã com Ana Maria Braga durante o progama matinal da Globo, o ‘Mais Você’ desta terça-feira, 29. O que a beldade não contava, era que iria receber uma declaração surpresa repleta de carinho de seu ex-namorado, o ator e apresentador João Vicente de Castro.

O assunto surgiu enquanto Sabrina conversava com a apresentadora sobre seu novo projeto ao lado de João Vicente. Os dois estarão no comando do programa da Multishow ‘Let Love’. Entusiasmada ao falar sobre a nova empreitada profissional, a famosa foi surpreendida ao ganhar uma homenagem de seu colega de equipe e antigo amor.

No vídeo exibido pelo programa, João exalta a relação com Sabrina: "Eu me orgulho muito de conhecer a Sabrina talvez há 20 anos. E nesses 20 anos nossa relação foi ficando cada vez mais próxima. E hoje posso falar que a Sabrina é minha família. É uma pessoa que admiro com todas as minhas forças pelo que ela é, o que ela se tornou”, iniciou.

O apresentador não poupou elogios para a amiga: “A Sabrina tem o bordão ‘é verdade’, porque ela é de verdade mesmo! Ela é uma pessoa generosa de verdade, amorosa de verdade, talentosa de verdade, companheira de verdade e assim como o Brasil inteiro, eu sou fã incondicional dessa pessoa espetacular. Te amo", João se derreteu.

Uma amizade dessas bicho! 🫶 Sabrina Sato recebe mensagem carinhosa de João Vicente no #MaisVocêpic.twitter.com/jtnr2g5mXW — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 29, 2023

Sabrina ficou emocionada com a homenagem e também se declarou ao amigo: "Te amo! Foi muito bom reencontrá-lo. A gente era amigo, aí um belo dia se encontrou em um avião e começamos a namorar.... Aí agora a gente se reencontra e recebe esse presentão", ela vibrou com o novo projeto ao lado de João Vicente.

Vale lembrar que João e Sabrina namoraram entre 2013 e 2015. Após o fim do relacionamento, a apresentadora engatou um romance com o ator Duda Nagle, com quem tem uma filha, a pequena Zoe, de apenas quatro aninhos. Mas em março deste ano, a famosa colocou um ponto final em seu casamento de sete anos.

Sabrina Sato detalha crise no casamento com Duda Nagle:

Ainda durante o café com Ana Maria Braga nesta terça-feira, 29, Sabrina Sato revelou detalhes da crise que levou o relacionamento com Duda Nagle ao fim. Além disso, a apresentadora também contou que está à procura de um novo amor após a separação com o ator.