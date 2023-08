Sabrina Sato abre o jogo sobre relação com Duda Nagle após término: “Crise”

No ‘Mais Você’, Sabrina Sato detalha crise no casamento com Duda Nagle e revela se está pronta para viver um novo amor

Durante o café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’ desta terça-feira, 29, Sabrina Sato decidiu abrir o jogo sobre sua relação com Duda Nagle após a separação. Além de revelar detalhes da crise que levou o relacionamento ao fim, a apresentadora também contou que está pronta para amar novamente!

Sabrina explicou que está aproveitando sua solteirice desde março deste ano, quando anunciou o divórcio após sete anos de relacionamento com o filho da jornalista Leda Nagle: "Eu estou curtindo meu momento sozinha, curtindo a Zoe”, a apresentadora se derreteu por sua filha com Duda, que está com quatro aninhos.

Mas a beldade deixou claro que está em busca de um novo amor: "É bom também. Eu estou aberta, mas devagar”, ela revelou e aproveitou para falar sobre a separação: “Foi muito tempo em um casamento de 7 anos. Tem a crise dos 7, né?”, Sabrina lembrou o período conturbado que levou ao fim da relação.

Apesar do término do relacionamento amoroso, a comunicadora deixou claro que eles têm a filha como prioridade máxima: “A gente se respeita, se ajuda, estamos todos os dias no cuidado da Zoe. Pai e mãe são para sempre. Mas agora eu tenho que começar a viver, né?", Sabrina enfatizou que está pronta para um novo romance.

Por fim, a famosa contou que recebeu todo o apoio de sua família durante a separação. Foi então que ela foi surpreendida com um recado especial de sua mãe, Kika Sato, e de sua irmã, Karina Sato, ao vivo no programa: “Eu quero que ela seja feliz, não tem problema nas decisões que ela tomar, eu quero a felicidade dela", disse a matriarca.

Vale lembrar que Sabrina ganhou notoriedade após participar do reality show da Globo, o Big Brother Brasil. Atualmente, ela é apresentadora e usa suas redes sociais principalmente para compartilhar seus looks fashionistas e sua rotina como mãe da pequena Zoe, fruto da relação com Duda.

Sabrina Sato volta a ser a ex-BBB mais seguida do Instagram:

Nesta segunda-feira, 28, Sabrina Sato recuperou o título de ex-participante do Big Brother Brasil mais seguida nas redes sociais. A apresentadora superou o número de seguidores de Juliette Freire, vencedora do BBB 21 ao atingir a marca impressionante de 31,4 milhões de admiradores em seu Instagram; confira a lista de ex-BBBs com mais seguidores nas redes.