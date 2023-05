Jade Picon vira piada no 'Altas Horas' ao falar sobre os dotes culinários

Influenciadora Jade Picon arrancou risos da plateia ao falar o que costuma cozinhar

A influenciadora e atriz Jade Picon marcou presença no programa 'Altas Horas' e fez a plateia rir ao falar sobre seus dotes culinários.

Sentada conversando com o comediante Paulo Vieira, a chefe de cozinha Paola Carosella e o apresentador Serginho Groismann, ela começou a falar sobre sua alimentação, que é super regrada, e contou que ela é quem cozinha os alimentos.

Eu cozinho todos os dias, eu amo! Real! Tudo que eu como sou eu que faço… Por exemplo: salada. [risadas na plateia] vocês têm que entender que minha alimentação é diferenciada”, disse ela, tentando se explicar após arrancar risadas dos convidados.

“Tipo eu não como arroz, não como pizza, não como massa, não como pão… Só vegetais, peixinho grelhado também e peixe tem que ser na panela. Mas proteína vegana, que eu compro muita coisa vegana, é tudo na AirFryer”, contou.

Na web, os internautas brincaram com a fala da atriz de Chiara, em 'Travessia'. "Ou seja, come capim", brincou um. “Já é o começo né?! Porque para quem tinha dificuldades em espremer uma laranja no espremedor raiz no BBB, ela evoluiu muito!”, disse outra, relembrando os poucos talentos para as atividades domésticas da criadora de conteúdo.

"Eu vou ter que passar pano para jade, primeiro porque ela realmente come praticamente só salada, não é caô. E segundo porque dependendo da salada, dá um trabalhinho sim. Não é só tomate e alface cortado não, é a base da alimentação dela, então tem que ser mais elaborada", defendeu outra.

Veja vídeo: