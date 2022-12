Jade Picon revela imagens do Natal de sua personagem Chiara em “Travessia”

A influenciadora Jade Picon mostrou detalhes de como Chiara e a família Guerra passarão o Natal na novela das nove “Travessia”

Nesta quarta-feira, 21, Jade Picon (21) que até Chiara já entrou no clima de Natal! Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou imagens dos bastidores das gravações da novela “Travessia”.

A atriz da novela das nove surgiu deslumbrante com um look verde. Jade usava um cropped brilhante verde, e uma saia da mesma cor. O look da influenciadora ficou completo com longas botas marrons.

Além das fotos do look, a intérprete de Chiara ainda mostrou detalhes da sua make, que combinou com seu cropped verde brilhante. O interesse amoroso de Chay Suede (30) na novela de Gloria Perez (74) ainda compartilhou uma foto mostrando a luxuosa árvore de Natal da família Guerra.

“Ontem foi dia de gravar o Natal da Chiara”, escreveu a participante do BBB 22 na legenda do carrossel composto por cinco fotos.

Nos comentários, Léo Picon (26) brincou com a irmã dizendo: “Cosplay do Grinch”, fazendo referência ao personagem verde de Jim Carrey (60).

Os fãs da atriz adoraram as fotos e exaltaram a beleza de Jade nos comentários da publicação! “Coisa linda”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Arrasa nos looks a Chiara também”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Belíssima!

Nesta última terça-feira, 20, Jade deixou seus seguidores babando ao publicar foto em que apostou na ousadia com seu look.

No clique em que apareceu toda produzida, a influenciadora usava um cropped no formato de borboleta que cobria apenas o necessário.