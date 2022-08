Jade Picon rebate críticas sobre carreira de atriz: ''Determinação''

Ex-BBB Jade Picon rebate críticas de que não é capaz de atuar após passar o dia em estúdio

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 08h25

Jade Picon se mantém no centro dos principais assuntos das redes sociais nas últimas semanas, após ter sido confirmada no elenco de Travessia, próxima novela das 21 horas da TV Globo. E no último final de semana, 21, não foi nada diferente.

Em meio à correria da nova rotina, a modelo, que disse que críticos teriam "apenas o silêncio" dela, aproveitou para mandar um recado para quem não acreditou no seu potencial de atuação ao ser escalada para interpretar uma das personagens principais na nova história de Glória Perez.

No final de semana, ela foi até São Paulo para assinar um contrato e gravar um comercial, e mostrou tudo no Instagram Stories. À noite, a influenciadora digital aproveitou o momento para rebater as diversas críticas que recebeu ao longo dos últimos meses.

"Pode falar o que for, mas aqui tem dedicação, determinação e disposição", escreveu ela após cumprir uma intensa agenda de compromissos profissionais do dia.

Jade Picon rebate críticas de que não é capaz de atuar:

