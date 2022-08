Jade Picon grava primeira cena de 'Travessia' com Chay Suede e ganha elogio do diretor

Diretor de 'Travessia', Mauro Mendonça Filho mostra ensaio da primeira cena de Jade Picon e Chay Suede e elogia a influenciadora

As gravações da nova novela das nove da TV Globo, Travessia, estão a todo vapor, e o diretor da produção compartilhou um ensaio da primeira cena de Jade Picon (20)!

Na quarta-feira, 17, Mauro Mendonça Filho postou um vídeo em seu perfil no Instagram, em que aparece dirigindo a influenciadora, que fará sua estreia como atriz no folhetim de Gloria Perez (73) com a personagem Chiara.

Nas imagens, ela surgiu ao lado de Chay Suede (30), que viverá seu par romântico, no papel de Ari, em gravação em uma lancha no mar de Angra dos Reis.

Ao publicar o registro, o diretor elogiou a ex-BBB: "Mais uma parceirinha: Jade Picon. Primeiro ensaio, primeira cena (psiu, não fala pra ninguém, mas já começou benzaço!)", escreveu Mauro Mendonça Filho.

"Maurinhooo, foi demais! Muito obrigada por tudo!!!", agradeceu Jade nos comentários.

No registro, o diretor orienta como a personagem de Jade deve se comportar. "Chega aqui dona da o*** toda, 'E aí, beleza?', companheira, tipo sorrisão. Bota o espírito para cima o tempo inteiro, entendeu?", disse ele. "Até para você parecer que vai ficar no barraco, vou precisar que comece com o espírito para cima. Vamos nós", falou ainda.

A influencer falou sobre a emoção ao publicar registros do momento: “Meu 1º dia gravando Travessia. 1º de muitos que estão por vir e não poderia ter sido melhor. Não vejo a hora de vocês conhecerem a Chiara. Obrigada a todos os envolvidos, o que estou sentido agora, não consigo nem colocar em palavras”.

Jade Picon e Chay Suede em primeira cena de 'Travessia':

