Jade Picon aparece ao lado de Chay Suede nas gravações de Travessia em Angra dos Reis

A influenciadora Jade Picon compartilhou algumas fotos no primeiro dia de gravações da novela Travessia, onde interpretará a personagem Chiara

Nesta quarta-feira, 17, começaram as gravações da próxima novela das 21h, Travessia. A influenciadora Jade Picon (20), que interpretará a personagem Chiara, compartilhou algumas fotos nas gravações da nova trama de Gloria Perez.

Em uma luxuosa boia de praia, a participante do BBB 22 apareceu ao lado do ator Chay Suede (30) no mar da ilha de Agra dos Reis. Jade também posou com o diretor de Travessia, Mauro Mendonça Filho.

“Meu 1º dia gravando Travessia. 1º de muitos que estão por vir e não poderia ter sido melhor. Não vejo a hora de vocês conhecerem a Chiara. Obrigada a todos os envolvidos, o que estou sentido agora, não consigo nem colocar em palavras”, escreveu a ex-BBB na legenda.

O colega de cena de Jade, Chay, comentou na postagem: “Parceira”. E o ator Eri Johnson escreveu: “Brilha, brilha com tranquilidade”.

Os fãs de Jade mal podem esperar para assistir à estreia da influencer na televisão. “Ansiosa demais para ver você na TV todos os dias”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: "Vem Chiara".

Começaram as gravações!

E mais imagens de Travessia foram divulgadas! Após gravarem em Portugal, a equipe da nova novela apareceu filmando cenas no Maranhão.

Nas fotos divulgadas, os protagonistas da trama, os atores Chay Suede, Lucy Alves (36) e Romulo Estrela (38), aparecem caracterizados como seus personagens, Ari, Brisa e Oto, respectivamente.