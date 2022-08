Jade Picon exibe preparação para novela 'Travessia': “Progresso”

Ex-BBB Jade Picon detalha preparação para estrear como atriz na próxima novela das nove

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 11h12

A ex-BBB Jade Picon (20) impressionou seus seguidores ao exibir sua preparação para a novela Travessia (TV Globo) na noite da última quinta-feira, 04. A influenciadora digital fará sua estreia como atriz na trama e compartilhou o momento em que passa as cenas de um capítulo por vídeo chamada.

No registro, publicado nas redes sociais, mostra a modelo lendo e revisando as cenas do capítulo 18 com uma colega, por vídeo chamada, mas cortou a parte que interpreta a personagem. ”Hoje estamos lendo todas as cenas da Chiara com a amiga”, explicou ela. “Progresso”, continuou.

A ex-BBB ficou satisfeita com os elogios que recebeu da parceira de cena. Apesar de ter sido muito criticada na web após assumir o papel, a artista vem se mostrando bastante focada no projeto e promete dar o melhor de si na trama.

Ainda nas últimas semanas, Jade Picon aparece em vídeo de aula de preparação para atuar comChay Suede e Lucy Alves para a próxima novela das 21hrs. Os três apareceram fazendo exercícios de atuação e preparação corporal em uma sala de ensaio com Eduardo Milewicz.

