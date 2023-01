Irmã de Marília Pêra comove com homenagem: ’Não sei se será lembrada’

No dia em que Marília Pêra completaria 80 anos, a irmã dela faz declaração comovente nas redes sociais: ‘Um vazio imenso de saudades sem solução’

Neste domingo, 22, a atriz Marília Pêra completaria 80 anos se estivesse viva. Ela faleceu aos 72 anos em 2015 em sua casa. Ela lutou por dois anos contra um câncer no pulmão. Agora, a irmã dela, Sandra Pêra, decidiu homenagear a irmã em uma data especial.

Sandra relembrou o dia do aniversário da irmã e falou sobre a saudade que sente dela. Ela ainda contou sobre o talento da irmã para as artes e refletiu sobre a partida dela.

"Vou comemorar os seus 80 anos. Tenho que comemorar, porque não aprendi, não apreendi a sua não existência. Você faz muita falta. Não há onde possa te encontrar, talvez, quem sabe perto de Deus, junto aos nossos tantos mortos? Mas daqui onde permaneço viva, com você na minha memória, c vida vai ficando cada dia mais estranha", disse ela.

E completou: "Não há mais o seu talento estrondoso, o seu sobe e desce de humor, tão assustador para quem não a conheceu. Sumiram suas ideias extraordinárias, desapareceram nossas semelhanças e diferenças. O seu fantasma não me aparece. Acho que não há fantasmas, eu adoraria crer nisso tudo, no depois... Quando um dia todos nos reuniríamos e seríamos felizes para sempre? Seria tão bom, aquele cheiro do papai, o cheiro da Dinorah, aquelas mãos finas e macias que herdamos dela. Todas as festas dos nossos aniversários. A vida sem aquela família que nos protege é muito diferente daquela que nós nem precisávamos pensar quando desejávamos ser independentes".

Por fim, Sandra Pêra contou: "22 de janeiro vou comemorar os 80 anos que você não estará, não sei se será lembrada pelas outras pessoas, porque ninguém mais lembra de nada, mas bebo por você o vinho que tanto amava. A maior de todas, minha única e amada irmã. Um vazio imenso de saudades sem solução, mas um amor enorme permanecerá".