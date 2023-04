Inacreditável! Chiquinho Scarpa mostra sua mansão avaliada em R$ 120 milhões

Em programa de TV, Chiquinho Scarpa mostra sua mansão que está à venda; ele tem 16 empregados

O empresário Chiquinho Scarpa mostrou nesta quarta-feira, 26, detalhes da sua mansão avaliada em mais de R$ 120 milhões. Ele abriu o espaço em entrevista ao Fofocalizando.

Segundo ele, o imóvel foi colocado à venda pela metade do preço pela falta de compradores. "Me dá muito trabalho, eu tenho 16 empregados. É muito caro", declarou ele.

Durante a conversa, ele contou que celebridades como Pelé, Xuxa e Ayrton Senna já frequentaram sua casa. Esta é a primeira aparição do famoso na televisão desde que enfrentou uma série de problemas de saúde.

Chiquinho Scarpa também contou que só para manter o imóvel gasta em torno de R$ 200 mil ao mês.

Recentemente, Chiquinho Scarpa surpreendeu ao revelar que estará presença na cerimônia de coroação do Rei Charles III no dia 6 de maio em Londres, na Inglaterra. Ele contou que já confirmou a sua presença no evento histórico, que marcará o reinado do monarca.

Inclusive, ele contou que é amigo do novo rei. “Desde criança, tenho muita proximidade com o Charles. Tenho até dificuldade de falar Rei Charles. Para mim, ele é apenas Charles. Minha mãe é de família escocesa e tinha muita proximidade com a Rainha Elizabeth. Quando ela veio ao Brasil ficou hospedada na fazenda da Renata Mellão, melhor amiga da minha mãe, em Campinas”, disse ele ao site Quem.

INVADIMOS! Chiquinho Scarpa mostra detalhes de sua mansão de R$ 60 milhões 💸 #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/PoQG5HWUsj — Fofocalizando (@pfofocalizando) April 26, 2023

PROBLEMAS DE SAÚDE

O Conde Chiquinho Scarpa participou do programa Sensacional, de Daniela Albuquerque, na RedeTV!, e abriu o jogo sobre a sua saúde. Ele ficou vários meses internado e acaba de ser transferido de hospital para continuar o seu tratamento. Assim, ele recebeu a apresentadora para uma conversa sobre a sua recuperação.

Chiquinho contou que procurou o hospital em janeiro com suspeita de infecção urinária e ficou três meses tomando diferentes antibióticos, mas não teve resultado. “Acho que o médico bobeou, porque se tivesse feito um exame, saberia o que eu tinha”, disse ele. Então, em abril, ele foi para a UTI e recebeu o diagnóstico preciso.

“Na realidade, eu tive diverticulite. Todos nós temos bolinhas que ficam na parede do intestino, uma destas bolinhas inflamou e entrou dentro da bexiga. Operei seis vezes. Seis operações com seis anestesias consecutivas”, relembrou.