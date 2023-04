Chiquinho Scarpa confirma presença na coroação do Rei Charles III

Amigo do Rei Charles III, o conde Chiquinho Scarpa revela que vai até a Inglaterra para acompanhar evento histórico

O conde Chiquinho Scarpa surpreendeu ao revelar que estará presença na cerimônia de coroação do Rei Charles III no dia 6 de maio em Londres, na Inglaterra. Ele contou que já confirmou a sua presença no evento histórico, que marcará o reinado do monarca.

Inclusive, ele contou que é amigo do novo rei. “Desde criança, tenho muita proximidade com o Charles. Tenho até dificuldade de falar Rei Charles. Para mim, ele é apenas Charles. Minha mãe é de família escocesa e tinha muita proximidade com a Rainha Elizabeth. Quando ela veio ao Brasil ficou hospedada na fazenda da Renata Mellão, melhor amiga da minha mãe, em Campinas”, disse ele ao site Quem.

Scarpa ainda comentou sobre os rumores polêmicos que cercam a família real britânica desde o lançamento do livro do príncipe Harry no início do ano. "Duvido que ele tenha escrito, acho que um desses escritores escreveu, ele deu olhada sem prestar atenção. Não vejo um rompimento assim entre eles. Acho que a imprensa exagera. Acho que todos vão à coroação, só tenho dúvidas em relação a Meghan Markle, parece que ela não pode viajar de avião. Dizem que está grávida novamente", afirmou.

Convite para a coroação do Rei Charles III

A família real britânica divulgou uma foto de como é o convite oficial para a cerimônia de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla. Os convites já foram enviados para os 2.000 convidados, já que o evento histórico acontecerá no dia 6 de maio de 2023 na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra.

O convite traz detalhes com desenhos de várias flores e símbolos especiais. O documento foi criado por Andrew Jamieson e tem o tema de Green Man, que é uma figura do folclore britânico, que representa o símbolo da primavera e do renascimento. Além disso é possível ver as flores que representam o Reino Unido e flores e animais silvestres da região.

A arte foi pintada à mão em aquarela e guache e impresso em cartão reciclado com detalhes em ouro.