Hélio de La Peña homenageia Glória Maria: "Deu autoestima a meninas pretas"

Hélio de La Peña, que vivia a personagem Chicória Maria no 'Casseta & Planeta, Urgente!', faz homenagem à jornalista

Hélio de La Peña (63) se despediu de Glória Maria, que morreu de complicações de um câncer nesta quinta-feira, 02.

Ele viveu a personagem Chicória Maria, uma paródia da jornalista e apresentadora, no programa de humor Casseta & Planeta, Urgente!, exibido entre 2002 e 2010 na Rede Globo.

"Fui surpreendido com a triste notícia da passagem da minha amiga Glória Maria, referência em tantos aspectos. Repórter pioneira, a negra de maior destaque do jornalismo brasileiro. Uma mulher forte que enfrentou o racismo com personalidade e atitude, tanto na sua vida pessoal como na carreira profissional", escreveu.

"Tive a alegria de encarnar a Chicória Maria, que brincava com suas reportagens. Nunca tivemos a chance de gravar juntos, mas nos encontramos muitas vezes, sempre simpática e alto astral", disse.

Ele lembrou que a jornalista quebrou barreiras. "Glória Maria se dava muito bem com a Chicória Maria. Glória saltou de bungee jump, paraquedas, voou de asa delta, entrevistou personalidades internacionais, apresentou o mundo ao povo brasileiro. Muitos queriam que ela fosse uma militante blogueirinha, mas Glória estava muito acima disso. Por anos foi a única repórter preta, foi a primeira apresentadora preta do JN, do Fantástico, do Jornal Hoje, pra citar alguns. Sem falar que foi a primeira repórter a fumar maconha no Fantástico!", listou.

"Uma mulher que com sua trajetória de sucesso deu orgulho e autoestima a muitas meninas pretas que, seguindo seu exemplo, se tornaram repórteres, jornalistas, apresentadoras.Descanse, minha amiga. Leve a certeza de que você viveu uma vida linda, relevante e escreveu seu nome na história do jornalismo brasileiro", finalizou o ator.

Quem vai cuidar das filhas de Gloria Maria? Ela deixou plano para amparar as herdeiras

Após a morte de Gloria Maria, fãs ficaram preocupados com o futuro das filhas que ela deixou. Ambas estarão bem amparadas por longos anos. Apesar de ser muito discreta sobre sua vida pessoal, a jornalista deixou tudo assegurado após o avanço do câncer no cérebro.

As informações são da revista Veja, que disse que caberá aos padrinhos cuidar das pequenas. “Minhas filhas não têm pai, eu decidi tê-las sozinha. Sou eu e ponto. Preciso estar bem para vê-las no balé, nos eventos da escola. O dia em que não puder estar, que morrer, elas terão tudo encaminhado. Vão estudar nos melhores lugares, têm padrinhos maravilhosos. Tá tudo certo."