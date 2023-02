Revolucionária, Gloria Maria protagonizou momentos históricos na TV brasileira; relembre

Gloria Maria morreu nesta quinta-feira, 2, após anos de luta contra um câncer

Ícone da televisão brasileira, a jornalista Gloria Maria morreu nesta quinta-feira, 2, aos 73 anos, no hospital Copa Star, na zona oeste do Rio de Janeiro. Revolucionária, ela protagonizou momentos históricos e foi pioneira diversas vezes na televisão brasileira. Relembre a seguir marcos importantes da carreira da comunicadora.

A jornalista foi a primeira repórter a entrar ao vivo e a cores no Jornal Nacional, da TV Globo, um dos telejornais considerados mais importantes no Brasil. Tudo aconteceu no ano de 1977, quando ela mostrou o movimento de saída de carros do Rio de Janeiro durante um final de semana. Em entrevista ao projeto Memória Globo, ela relembrou que precisou improvisar minutos antes de entrar no ar.

Ela afirmou que uma das lâmpadas queimou, e então, precisou usar a luz do carro usado pela emissora. "Quando a lâmpada queimou, faltava um minuto para a entrada ao vivo. O jeito foi acender a luz da Veraneio". Gloria e o repórter cinematográfico precisaram ficar de joelhos, com o farol no rosto para garantir uma boa iluminação.

Três décadas depois, ela voltaria a ser pioneira novamente. Em 2007, ela se tornou a primeira profissional a fazer uma transmissão em alta definição, ou HD, na televisão brasileira. A reportagem era transmitida pelo Fantástico, e falava sobre a festa do pequi, fruta de cor amarela adorada pelos índios Kamaiurás, no Alto Xingu.

Além disso, a jornalista mostrou na TV mais de 100 países e também cobriu momentos históricos. Ela cobriu a posse de Jimmy Carter em Washington e, no Brasil, durante o período da ditadura militar, entrevistou chefes de estado, como o ex-presidente João Baptista Figueiredo.

"Eu sou uma pessoa movida pela curiosidade e pelo susto. Se eu parar pra pensar racionalmente, não faço nada. Tenho que perder a racionalidade pra ir, deixar a curiosidade e o medo me levarem, que aí eu faço qualquer coisa."

A jornalista fez sucesso como apresentadora do Fantástico e do Globo Repórter, programa do qual fez parte até este ano. No ano de 2019, ela foi diagnosticada com um câncer no pulmão, que foi tratado com imunoterapia com sucesso. Ela sofreu metástase no cérebro, que também foi tratada com sucesso através de uma cirurgia.

"Em meados do ano passado, Gloria Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Gloria morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio", diz o comunicado, enviado pela Globo.

QUANTOS PAÍSES GLORIA MARIA JÁ VISITOU?

Em entrevista ao programa Altas Horas, comandado por Serginho Groismann, a apresentadora comentou sobre suas viagens e revelou quantos países conhecia. "Quando eu comecei a viajar, eu era muito pobre, então não tinha dinheiro para conhecer o mundo. Eu comecei a viajar pela TV Globo, com 16 pra 17 anos, e aí eu fiz do mundo o meu espaço", começou ela, conversando com o apresentador.

"Comecei a viajar profissionalmente. A primeira viagem que eu fiz, fui para os Estados Unidos, em Washington, e para cobrir a posse do presidente Jimmy Carter. Não lembro o ano, não tenho ideia. Como repórter do Jornal Nacional", relembrou sobre o primeiro presidente democrata eleito em anos no país. "Depois dessa primeira viagem eu não parei mais, e nem quero."

Groismann então perguntou se Gloria sabia quantas viagens havia feito a trabalho e se alguém contava o número de países para ela. "Olha, tem um menino do Fantástico, o Bertinho, que ele sabe todas as minhas viagens e ele contabilizou. A gente já chegou em 163 países", contou. "Sendo que o mundo tem 162", brincou o apresentador.

"Quando você começa a achar que está terminando o mundo, eles subdividem. Por exemplo, fui para a Iugoslávia, hoje separou e tem oito países. Croácia, Eslovênia... Então quando eu penso que eu estou chegando lá, parece que eles estão lendo meu pensamento, e eles fazem mais."