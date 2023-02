O que são metástases? Entenda condição provocada pelo câncer que atingiu Gloria Maria

Jornalista, Gloria Maria morreu nesta quinta-feira, 2, após anos de luta contra um câncer

A morte da jornalista Gloria Maria, na manhã desta quinta-feira, 2, pegou muitos brasileiros de surpresa. Apesar de a causa ainda não ter sido oficialmente divulgada, desde o ano de 2019 a comunicadora luvata contra um câncer e teve metástases cerebrais o que pode ter agravado sua condição de saúde nos últimos dias.

Em 2019, ela recebeu o diagnóstico de câncer no pulmão, que foi tratado através de imunoterapia. Porém, depois a doença se espalhou pelo cérebro. Em um comunicado enviado pela Globo, a emissora afirma que ela tratava as metástases desde o ano passado, porém, o combate havia deixado de fazer efeito.

Fabiano de Abreu Agrela, neurocientista, afirma que o câncer do pulmão é um dos que mais podem se espalhar pelo corpo até atingir o cérebro. "Aproximadamente 10% dos pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) têm metástases cerebrais no diagnóstico inicial e até 40% acabarão desenvolvendo tumores cerebrais durante a doença", comentou.

"Diferente do câncer cerebral, que se origina no cérebro e consiste em células cancerígenas cerebrais, as metástases cerebrais do câncer de pulmão ocorrem quando as células cancerígenas se desprendem do tumor nos pulmões e entram na corrente sanguínea ou viajam pelo sistema linfático até o cérebro, onde se multiplicam", continuou o profissional.

À medida que os tumores cerebrais metastáticos crescem, eles podem danificar as células ou o cérebro, comprimindo partes dele, causando inchaço ou aumento da pressão dentro do crânio. Porém, os sintomas podem ser sutis e confundidos com outras causas, como a quimioterapia, por exemplo.

Roberto Oberg, neurocirurgião, acrescenta que as metástases cerebrais representam uma grande mortalidade em pacientes com câncer sistêmico, ou seja, em alguma parte do organismo. "O evento mais letal e temido da doença é quando há disseminação das células neoplásicas para o sistema nervoso central (SNC) comprometendo a qualidade e tempo de sobrevida do paciente."

Ele diz que o tratamento deve ser feito através de uma equipe multidisciplinar, contando não apenas com o neurocirurgião, mas também com neurologistas, oncologistas, radioterapêutas, radiologistas, radiocirurgia, patologistas, psicólogos e fisioterapeutas.

"Mesmo com os avanços dos exames de imagens, como por exemplo a ressonância magnética do encéfalo e dos tratamentos como a microcirurgia, imunoterapias e terapia-alvo a compreensão da biologia molecular e dos processos envolvidos na disseminação tumoral, a metástases ainda é uma doença desafiadora", completa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Maria (@gloriamariareal)

O LEGADO DE GLORIA MARIA

A jornalista foi a primeira repórter a entrar ao vivo e a cores no Jornal Nacional, da TV Globo, um dos telejornais considerados mais importantes no Brasil. Tudo aconteceu no ano de 1977, quando ela mostrou o movimento de saída de carros do Rio de Janeiro durante um final de semana. Em entrevista ao projeto Memória Globo, ela relembrou que precisou improvisar minutos antes de entrar no ar.

Ela afirmou que uma das lâmpadas queimou, e então, precisou usar a luz do carro usado pela emissora. "Quando a lâmpada queimou, faltava um minuto para a entrada ao vivo. O jeito foi acender a luz da Veraneio". Gloria e o repórter cinematográfico precisaram ficar de joelhos, com o farol no rosto para garantir uma boa iluminação.

Três décadas depois, ela voltaria a ser pioneira novamente. Em 2007, ela se tornou a primeira profissional a fazer uma transmissão em alta definição, ou HD, na televisão brasileira. A reportagem era transmitida pelo Fantástico, e falava sobre a festa do pequi, fruta de cor amarela adorada pelos índios Kamaiurás, no Alto Xingu.

Além disso, a jornalista mostrou na TV mais de 100 países e também cobriu momentos históricos. Ela cobriu a posse de Jimmy Carter em Washington e, no Brasil, durante o período da ditadura militar, entrevistou chefes de estado, como o ex-presidente João Baptista Figueiredo.