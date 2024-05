Gracyanne joga a real sobre Luciano Huck após polêmica: ‘Tudo pela audiência’

Após receber pedido de desculpas de Luciano Huck, Gracyanne recusa e revela o que pensa sobre o apresentador depois de polêmica com Belo

Luciano Huck se envolveu em uma polêmica com Gracyanne Barbosa depois de fazer uma brincadeira durante participação do cantor Belo no Domingão, da Globo. Ao saber que a musa fitness ficou chateada, o apresentador tentou se desculpar, porém, ela não aceitou. Em vez disso, a ex-mulher do cantor decidiu abrir o jogo sobre o que realmente pensa de Huck.

Para quem não acompanhou, Belo participou do programa do apresentador logo após anunciar a separação. Na ocasião, Luciano brincou que iria arrumar um novo ‘crush’ agora que o cantor está solteiro. Gracyanne, que é amiga do comunicador, ficou extremamente chateada com a atitude e desabafou sobre a brincadeira do marido de Angélica.

Depois que Luciano viu a reação da musa fitness, pediu desculpas: "Espero que o amor prevaleça, e se eles quiserem voltar, que volte, quem sou eu para dar pitaco. Eu quero mais celebrar, vocês são conhecidos há tanto tempo. Então, Gracy, um beijo para você, espero que vocês se acertem, mas aqui no palco era uma grande brincadeira com o Belo”, disse.

Agora, em uma entrevista ao 'Podcats', comandado por Lucas Guimarães e Camila Loures, Gracyanne revelou que continua decepcionada e explicou o motivo: "Belo esteve no Luciano, ele falou sobre amor, falou que onde há amor, há esperança, e Luciano imediatamente fez uma brincadeira. Eu sei que é uma brincadeira”, iniciou.

“Se eu não estivesse em um momento frágil, eu nem teria ficado chateada, eu entendo que está na televisão, mas poxa vida, ele sabe que a gente é um casal de verdade. Ele podia até ter feito a brincadeira, mas eu senti falta daquele ‘que dê tudo certo pra vocês’, ‘espero que vocês fiquem bem’”, Gracyanne justificou sua decepção.

Por fim, a musa fitness alfinetou o trabalho do apresentador: “Mesmo que a gente não fique junto, mas uma torcida. Vale tudo pela audiência? Vale esquecer o ser humano?", ela disparou. É bom lembrar também que a musa fitness e o cantor anunciaram a separação no mês passado, mas já tinham colocado um ponto final no relacionamento de 16 anos há nove meses.

Gracyanne foi proibida de ter filhos com Belo:

Na última quarta-feira, 8, Gracyanne Barbosa finalmente abriu o jogo sobre um assunto que veio à tona com a revelação de seu divorcio: por que ela e Belo nunca tiveram filhos juntos. Apesar de ter falado sobre seu desejo de ser mãe várias vezes, o sonho nunca se realizou. Agora, ela revelou que o motivo está relacionado a um contrato que a impedia de ter filhos.

Em uma entrevista ao 'Podcats', comandado por Lucas Guimarães e Camila Loures, Gracyanne revelou que fechou um contrato publicitário com uma grande marca em um momento em que estava precisando de dinheiro. Embora não tenha revelado qual empresa era, a musa fitness detalhou algumas cláusulas do documento.