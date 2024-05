Gracyanne choca ao expor que foi proibida de ter filhos com Belo: ‘Exigência’

Como assim? Gracyanne Barbosa surpreende ao compartilhar o motivo que a impediu de ter filhos antes de sua separação de Belo

Na última quarta-feira, 8, Gracyanne Barbosa finalmente abriu o jogo sobre um assunto que veio à tona com a revelação de seu divorcio: por que ela e Belo nunca tiveram filhos juntos. Apesar de ter falado sobre seu desejo de ser mãe várias vezes, o sonho nunca se realizou. Agora, ela revelou que o motivo está relacionado a um contrato os impedia de ter filhos.

Em uma entrevista ao 'Podcats', comandado por Lucas Guimarães e Camila Loures, Gracyanne revelou que fechou um contrato publicitário com uma grande marca em um momento em que estava precisando de dinheiro. Embora não tenha revelado qual empresa era, a musa fitness detalhou algumas cláusulas do documento.

"Tive um contrato muito grande com uma marca, que não vale a pena falar, que tinha essa exigência de que eu não podia engravidar. Na época, eu precisava financeiramente", a influenciadora digital contou que acabou adiando os planos de ter filhos com o cantor: “Hoje eu não assinaria, porque acho que sua vida pessoal é só sua“, ela lamentou a decisão.

Vale lembrar que além do contrato, Gracyanne também já mencionou outras vezes os conflitos de agenda com o ex-marido: "Quero muito. A gente vai conseguir se organizar, tenho contratos importantes, mas não vou renovar nenhum, então vai vir. O contrato ainda não acabou, ainda estou proibida", ela brincou com o documento em 2022.

"Tenho treinado bastante. Mas isso é uma coisa de Deus. A Gracyanne também viaja bastante, hoje ela tem 14 contratos, está ganhando bem, ajudando na renda familiar. E filho não é só estabilidade emocional, você vai ficar uns três anos parado. Não é porque ela não quer estragar o corpo, não tem nada a ver com isso", Belo também falou sobre os planos com a ex-mulher.

É bom lembrar também que a musa fitness e o cantor anunciaram a separação no mês passado, mas já tinham colocado um ponto final no relacionamento de 16 anos há nove meses. Inclusive, durante sua participação no podcast, Gracyanne desmentiu os rumores de uma traição e falou sobre seu affair com o personal trainer Gilson de Oliveira.

Gracyanne anuncia mudança extrema na carreira:

Após o fim de seu casamento com Belo, Gracyanne Barbosa surpreendeu ao revelar que decidiu iniciar um novo capítulo em sua carreira nesta terça-feira, 7. Proibida pelo ex-marido de criar um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto quando estava casada, a musa fitness compartilhou que pretende investir nesse universo agora que está solteira.

Em entrevista ao Lucas Pasin, do Splash, Gracyanne foi questionada sobre os rumores de que estaria pensando em adentrar as plataformas. Sincera, a influenciadora digital contou que ficou surpresa com os rumores, mas que essa é uma ótima oportunidade: "Eita! Não me lembro de ter falado disso com ninguém. Mas você me deu uma ideia”, iniciou a musa.