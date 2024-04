Por que Belo e Gracyanne Barbosa não tiveram filhos?

Belo e Gracyanne Barbosa, que se separaram após 16 anos juntos, já explicaram os motivos para terem adiado os planos de terem filhos

Belo e Gracyanne Barbosa se separaram após 16 anos juntos. Ao longo do relacionamento, os dois sempre foram cobrados sobre quando iriam ter um herdeiro, e sempre explicavam que "no momento certo" eles iriam aumentar a família. O cantor já tem quatro filhos, todos adultos, mas a influenciadora digital nunca foi mãe. Mas por que eles não tiveram filhos?

A influenciadora fitness já revelou que, no passado, assinou contratos de trabalho que exigiam que ela não engravidasse, o que fez com que a musa adiasse os planos de ser mãe. Além disso, um dos motivos também era a agenda agitada do casal.

Em 2018, em entrevista ao programa 'The Noite', de Danilo Gentili, Belo explicou que a agenda cheia atrapalhava os planos de ter um bebê com Gracyanne. "Tenho treinado bastante. Mas isso é uma coisa de Deus. A Gracyanne também viaja bastante, hoje ela tem 14 contratos, está ganhando bem, ajudando na renda familiar. E filho não é só estabilidade emocional, você vai ficar uns três anos parado. Não é porque ela não quer estragar o corpo, não tem nada a ver com isso", explicou ele na época.

Já em 2020, ao programa 'TV Fama', a musa fitness contou que após o fim de alguns contratos que não seriam renovados, eles planejavam ter filhos. "Quero muito. A gente vai conseguir se organizar, tenho contratos importantes, mas não vou renovar nenhum, então vai vir. O contrato ainda não acabou, ainda estou proibida", relatou.

A famosa também era muito questionada sobre aumentar a família quando abria caixinha de perguntas nas redes sociais. Em 2022, ela abriu o jogo sobre o assunto ao receber uma pergunta de um fã. "Quando for o momento certo. Momento esse que só cabe a Deus saber... Antes eu fazia planos, colocava data, tempo, mas depois entendi que tudo acontece no momento certo. E quando Deus achar que é o momento para receber essa benção, será aceito com todo amor do mundo e claro que vou compartilhar tudo com vocês", ressaltou.

No fim do ano passado, Belo chegou a revelar que o primeiro filho com a esposa viria em 2025. "Tenho quatro filhos e netos crescidinhos. Minha neta mais nova está com oito anos. Sempre quis ter mais um filho. Tenho ensaiado bastante com a Gracyanne. Agora em 2024 será um ano corrido. Tenho tudo projetado. Quero começar a preparar para ter o neném em 2025, que vai ser um ano de descanso. Vou baixar a bola e vai dar para curtir o filhinho tranquilo com a Gracyanne", disse o artista em entrevista à Quem.

Suposto pivô separação de Gracyanne e Belo é revelado

A separação de Gracyanne Barbosa e Belo ganhou um novo capítulo. Desta vez, o colunista Leo Dias contou que existe um possível pivô no término do casamento. Segundo um post no portal do colunista, a musa fitness conheceu um homem na academia quando já estava separada do cantor.

Ela e o rapaz começaram a se tornar amigos e o flerte surgiu. Tanto que as pessoas que frequentavam o local começaram a comentar. Com isso, ela mudou de academia, mas não parou de encontrá-lo. Assim, ela descartou de vez alguma possibilidade de reatar com Belo.