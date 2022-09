Gracyanne Barbosa abre o jogo ao ser questionada sobre filhos

Casada com o cantor Belo, Gracyanne Barbosa responde pergunta sobre quando terá um bebê

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 17h33

A musa fitness Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre a possibilidade de aumentar a família com o marido, o cantor Belo. Nas redes sociais, ela respondeu para um fã que perguntou quando vem um bebê da estrela com seu marido. Sincera, a morena contou que tudo acontecerá na hora certa.

“Quando for o momento certo. Momento esse que só cabe a Deus saber...”, declarou ela. Então, Gracyanne refletiu que já tentou planejar o desejo de ter filhos, mas decidiu entregar nas mãos de Deus.

“Antes eu fazia planos, colocava data, tempo, mas depois entendi que tudo acontece no momento certo. E quando Deus achar que é o momento para receber essa benção, será aceito com todo amor do mundo e claro que vou compartilhar tudo com vocês”, afirmou.

Gracyanne Barbosa viraliza com vídeo fazendo alongamento ousado

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa causou com mais um vídeo se exercitando. Dessa vez, ela apareceu se alongando de uma forma inusitada e deu o que falar. De cabeça para baixo, a esposa do cantor Belo apareceu esticando bem as pernas e com elas abertas deixou sua parte íntima em evidência. Vestindo apenas calcinha e top, a famosa causou ao exibir suas curvas saradas quase nuas.

"É tesouro na terra. Brincadeiras a parte, isso faz parte do treino de Flex com @_celinaleon_ , gratidão por me ajudar a evoluir", brincou ela ao surgir fazendo a pose inusitada e praticamente impossível para a maioria das pessoas.

Após a repercussão do vídeo ousado, o cantor Belo resolveu se pronunciar e surpreendeu ao falar que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!