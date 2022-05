GloboNews passa por mudanças e anuncia novidades em seus telejornais

Nos próximos meses, os telejornais da GloboNews passarão por mudanças e o público terá novidades

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 11h26

Nos próximos meses, a GloboNews passará por algumas mudanças em sua programação trazendo novidades para os telespectadores.

Em nota, a emissora destacou as principais transformações como Christiane Pelajo na apresentação do Conexão GloboNews com Leilane Neubarth e Camila Bomfim.

O novo jornal das 16h às 18h será comandado por Julia Duailibi e Tiago Eltz vão comandar novo jornal. Já Cecília Flesch assumirá o Em Ponto.

Outra mudança é Leila Sterenberg como âncora do Especial de Domingo. Candice Carvalho e Felippe Coaglio são promovidos no Escritório da TV Globo em Nova York.

Mudanças na GloboNews

As novidades destacadas acima começarão em julho. Após José Roberto Burnier assumir o SPTV 2ª edição, Christiane Pelajo assume o Conexão GloboNews. Ela é uma das fundadoras da GloboNews, integra o grupo de profissionais que inaugurou o canal em 1996. Durante 10 anos, esteve à frente da bancada do Jornal da Globo.

Sobre a oportunidade, ela contou: “Percebo que todos os meus sentidos ficam mais apurados: enxergo melhor, ouço melhor, sinto as coisas melhor”. De São Paulo, Christiane Pelajo vai dividir o comando do telejornal com Leilane Neubarth, no Rio de Janeiro, e Camila Bomfim, em Brasília.