Globo revela o nome do novo programa de Ivete Sangalo e a data de estreia

Ivete Sangalo volta a mostrar o seu lado apresentadora com um programa nas tardes de domingo da Globo a partir de julho

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 16h31

A cantora Ivete Sangalo (50) já tem data de estreia para o seu novo programa na TV Globo. Nesta sexta-feira, 23, a emissora revelou o nome da nova atração, que vai se chamar Pipoca da Ivete.

O novo programa contará com desafios e brincadeiras para os convidados, que podem ser famosos ou anônimos, e vai contar com a leveza e diversão da apresentadora. Entre os quadros estão a Batalha de Família, no qual Ivete e um convidado vão contar com a ajuda de duas famílias em uma brincadeira com desafios e adivinhações.

"Sem cordas, é na pipoca que esse espaço livre estará representado no palco de Veveta, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, onde todos vão atrás de uma só coisa: diversão. O domingo à tarde será entre brincadeiras, adivinhações, desafios, muita música e bate papo, em quadros que se revezam e se renovam a cada programa. E o melhor: Mainha não fica apenas no papel de apresentadora, ela encara as brincadeiras junto com seus convidados, que podem ser famosos ou anônimos", informaram.

O novo programa de Ivete Sangalo estreia no dia 24 de julho.

Ivete Sangalo mostra as filhas gêmeas com looks de festa junina

Nesta sexta-feira, 23, Ivete Sangalo explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma foto das filhas gêmeas, Marina (4) e Helena (4), com vestidos de festa junina. As meninas apareceram com as roupas de caipiras e laços nos cabelos.

“Um São João desses bicho! Meus patinhos”, disse ela na legenda.