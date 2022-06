Ivete Sangalo explode o fofurômetro ao mostrar as filhas com looks de festa junina

Filhas de Ivete Sangalo e Daniel Cady aparecem looks combinando para a festa junina e mamãe coruja diz: 'Meus patinhos'

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 13h44

A cantora Ivete Sangalo (50) agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 24, ao mostrar uma nova foto das filhas gêmeas, Marina (4) e Helena (4), frutos do casamento com Daniel Cady (37). Ela registrou o momento em que as meninas ficaram prontas para curtir uma festa junina.

As duas garotinhas apareceram com vestidos combinando e com laços no cabelo. “Um São João desses bicho! Meus patinhos”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Ivete e Daniel também são pais de Marcelo (12), que já segue os passos da mãe na música. No aniversário de 50 anos da cantora, Marcelo participou da banda da mãe para o show especial em Juazeiro, na Bahia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Ivete Sangalo faz homenagem para o marido

Há poucas semanas, Daniel Cady fez aniversário e ganhou uma declaração de amor de Ivete Sangalo nas redes sociais.

"Um dia como o de hoje a gente celebra com a alegria e a energia linda desse cara. @danielcady meu amigo, meu amor, meu parceiro. Não há um dia sequer que eu não me apaixone mais por você meu amorzão. Eu ganho, nossos filhos ganham tendo você com a gente", afirmou a artista.

Ivete seguiu a homenagem elogiando Daniel. "E falar o que desse cara tão comprometido e dedicado a causas tão relevantes na vida da gente. A natureza ganha muito com a sua presença. Seja feliz que eu fico feliz. Te amo muitão", completou ela.