Globo prepara especial de fim de ano com Luan Santana, afirma colunista

Especial de fim de ano com Luan Santana terá entrevista conduzida por Pedro Bial, afirma Leo Dias

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 12h02

Luan Santana (31) poderá ganhar uma homenagem na Rede Globo em dezembro, segundo a coluna do jornalista Leo Dias ao portal Metrópoles. De acordo a publicação, está em preparação uma edição especial do programa Som Brasil devido aos 15 anos de carreira do cantor.

O especial poderá contar com apresentações musicais exclusivas, entrevista conduzida por Pedro Bial e imagens inéditas do Luan City, projeto mais recente do artista. Neste ano, a emissora também produziu edições do Som Brasil sobre a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó e o pagodeiro Thiaguinho.

Mais de uma década de carreira

Em agosto, Luan Santana completou os 15 anos de carreira. Depois de lançar o projeto Luan City, a partir de um DVD gravado em São Paulo, o cantor partiu para uma turnê do outro lado do Atlântico. Ele fez duas apresentações no Porto, nos dias 18 e 19 de agosto, na Superbock Arena, e no dia 20 foi a vez de Lisboa. Os palcos estavam com a arena lotada e todos os ingressos foram vendidos com antecedência.

Na época, Luan compartilhou em seu Instagram uma mensagem dos seus fãs para comemorar este momento de vida. Junto ao texto, a postagem continha um vídeo com cenas desde a infância do cantor e seguia com diversas cenas do artista até os dias atuais.

“É dia de festa em Luan City!! Há exatos 15 anos, você (ainda gurizinho), fazia o primeiro show profissional de sua carreira na cidade de Bela Vista – MS”, começava o texto.

O texto escrito pelos fãs ainda dizia: “Você nos ensinou que não existem limites, quando sabemos onde queremos chegar e aqui estamos nós: quebrando barreiras, recordes e, acima de tudo, construindo uma história que está apenas começando”.

Os fãs do cantor finalizaram: “Queremos agradecer por ser mais que um ídolo, por nos permitir emoções que jamais pensamos em sentir; por ser um porto seguro e por sempre tocar nossas mãos, nossos corações, nossas vidas, mesmo de longe”.